Torneo Regional Amateur: a los 38 años Cristian Lucero se destaca en el Atlético Argentino

Cristian Lucero está muy feliz por el presente que vive en el Atlético Argentino, donde su equipo es protagonista en la Liga y el Torneo Regional Amateur

Por Omar Romero [email protected]
Cristian Lucero, delantero del Atlético Argentino habló del gran presente que vive en el club de San José.

A los 38 años Cristian Lucero sigue vigente en su extensa trayectoria futbolística y se destaca en el torneo Regional Amateur jugando para el Atlético Argentino.El Torito es uno de los delanteros del equipo de San José que este domingo desde las 17 jugará el partido de ida por los 16avos de final ante Alianza de San Juan de local.

El Torito Lucero a los 38 sigue vigente jugando en el Atlético Argentino.

Cristian Lucero ha marcado tres goles, un tanto en el Regional y dos en Liga Mendocina se siente muy feliz de jugar en el quipo que dirige Matías Ligutti: "Estoy muy contento de volver a este club donde pasé muy lindos momentos y tuve la chance de ser parte del ascenso al Federal A. "En este club me han tratado muy bien, hace cuatro meses que estoy en Atlético Argentino. Desde el primer día que llegué todos me hicieron parte del grupo. Me he encontrado con un club que tiene aspiraciones grandes en la Liga y el Torneo Regional".

Cristian Lucero está entusiasmado en el equipo de San José, donde su equipo es protagonista en la Liga y en el Torneo Regional Amateur.

Cristian Lucero y su ilusión con el Torneo Regional Amateur

Con respecto al Torneo Regional Amateur, en el que están en la segunda ronda, Cristian Lucero manifestó: "Estamos en una posición muy linda, con ganas de lograr algo lindo. Es un torneo muy duro con canchas y árbitros complicados. Tenemos un enfrentamiento muy difícil con Alianza de San Juan, esperemos poder ganar y sacar una ventaja importante en el primer partido de local".

"Me encontré con un club que tiene mucho compromiso, sacrificio, responsabilidad. Los dirigentes y los hinchas te apoyan y eso representas mucho para el jugador", admitió Cristian Lucero.

La experiencia del Torito Lucero

El delantero se refirió al grupo que se ha armado en el Albiceleste. "Hemos armado un gran vestuario con chicos que tienen muchas ganas de crecer y que tienen un gran futuro. Nosotros los más grandes tratamos de aportarle la experiencia y el profesionalismo a la hora de entrenar. Armamos un lindo grupo humano y un gran combo futbolístico. Argentino está peleando el torneo de la Liga y el Regional", concluyó.

La nota con Cristian Lucero, delantero del Atlético Argentino.

