Torneo Regional Amateur: a los 38 años Cristian Lucero se destaca en el Atlético Argentino

"Me encontré con un club que tiene mucho compromiso, sacrificio, responsabilidad. Los dirigentes y los hinchas te apoyan y eso representas mucho para el jugador", admitió Cristian Lucero.
La experiencia del Torito Lucero
El delantero se refirió al grupo que se ha armado en el Albiceleste. "Hemos armado un gran vestuario con chicos que tienen muchas ganas de crecer y que tienen un gran futuro. Nosotros los más grandes tratamos de aportarle la experiencia y el profesionalismo a la hora de entrenar. Armamos un lindo grupo humano y un gran combo futbolístico. Argentino está peleando el torneo de la Liga y el Regional", concluyó.
La nota con Cristian Lucero, delantero del Atlético Argentino.