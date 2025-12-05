Torneo Regional Amateur: a los 38 años Cristian Lucero se destaca en el Atlético Argentino

Cristian Lucero Atlético Argentino-- El Torito Lucero a los 38 sigue vigente jugando en el Atlético Argentino. Foto. Valentina Villalobos/ Prensa Atlético Argentino

Cristian Lucero ha marcado tres goles, un tanto en el Regional y dos en Liga Mendocina se siente muy feliz de jugar en el quipo que dirige Matías Ligutti: "Estoy muy contento de volver a este club donde pasé muy lindos momentos y tuve la chance de ser parte del ascenso al Federal A. "En este club me han tratado muy bien, hace cuatro meses que estoy en Atlético Argentino. Desde el primer día que llegué todos me hicieron parte del grupo. Me he encontrado con un club que tiene aspiraciones grandes en la Liga y el Torneo Regional".

torito lucero--- Cristian Lucero está entusiasmado en el equipo de San José, donde su equipo es protagonista en la Liga y en el Torneo Regional Amateur. Foto. Valentina Villalobos/ Prensa Atlético Argentino

Cristian Lucero y su ilusión con el Torneo Regional Amateur

Con respecto al Torneo Regional Amateur, en el que están en la segunda ronda, Cristian Lucero manifestó: "Estamos en una posición muy linda, con ganas de lograr algo lindo. Es un torneo muy duro con canchas y árbitros complicados. Tenemos un enfrentamiento muy difícil con Alianza de San Juan, esperemos poder ganar y sacar una ventaja importante en el primer partido de local".