Por qué no jugó Franco Mastantuono en la caída del Real Madrid frente al Celta de Vigo

Aunque decidieron que ya estaba apto para ocupar el banco de suplentes nuevamente el argentino no fue elegido por Xabi Alonso. El jugador de 18 años también estuvo convocado pero sin ingresar frente a Girona y Athletic Club, de esta manera su vuelta a las canchas volvió a retrasarse.

Y mientras Mastantuono esperaba, dentro del campo de juego el Real Madrid no la pasó bien frente al Celta de Vigo al punto que perdió como local por 2 a 0 por los goles de Williot Swedberg a los 53 y 93 minutos.

Xabi Alonso habló sobre Franco Mastantuono

El entrenador del Real Madrid se refirió a la situación de Franco Mastantuono: "Está recuperando la forma después de la pubalgia. Está mejorando. Cada vez está más cerca de jugar".

Xabi Alonso El técnico del Real Madrid apuntó contra el arbitraje.

Además, se manifestó tras un nuevo encuentro perdido luego que consiguiera apenas dos victorias en los últimos siete partidos: "Todos estamos enfadados. No era el partido y el resultado que queríamos. Desde el inicio esa lesión de Militao nos ha hecho daño, nos ha costado recomponernos anímicamente y hemos ido ajustando cosas. Hay que pasar página lo más rápido posible. Queda mucha Liga. Y tenemos el partido de Champions del City para reaccionar y quitarnos el mal sabor de boca".

"Hay que estar todos unidos y sabiendo que se puede dar la vuelta a la situación. Queda mucho y un partido malo en casa se puede tener. La exigencia en este club sabemos cuál es. Las derrotas duelen muchísimo, pero hay que mirar hacia adelante", continuó el técnico español.

El Real Madrid sufrió la expulsión de Francisco Garcia tras recibir dos amarillas, también de Álvaro Carreras ya que le dijo al árbitro "eres malísimo" y la de Endrick quien estaba en el banco de suplentes, pero salió del área técnica para dirigirse hacia el cuarto colegiado gritando y reclamando una jugada.

Frente a esto el técnico manifestó: "Nos han desquiciado las decisiones del árbitro. La expulsión, estaba muy permisivo, no me ha gustado la actuación. La tarjeta a Álvaro es muy discutible, como con muchas ganas. No me ha gustado y eso nos ha descontrolado un poco. El arbitraje no me ha gustado".