Cómo le fue a la Selección argentina ante Austria y Argelia, dos de sus rivales en el Mundial 2026

Mientras que en 1990 argentinos y austríacos empataron por 1 a 1, también en territorio austríaco. Jorge Burruchaga anotó para Argentina; Manfred Zsak señaló el tanto austríaco. No hay choques en Copas del Mundo ni competencias oficiales.

Frente a Argelia, la Selección argentina solo jugó una vez: fue en 2007, en un partido que terminó por 4 a 3 a favor del equipo argentino. Aquella tarde hubo dos goles de un muy joven Lionel Messi y aportes de Carlos Tevez y Esteban Cambiasso. No existen duelos oficiales ni antecedentes mundialistas entre ambos países por lo que será la primera vez en 2026.

messi-argentina-argelia-2007 Messi metió un doblete ante Argelia en el 2007.

El único rival del Grupo J que no tuvo antecedentes ni siquiera en amistosos con la Selección argentina es Jordania, por lo que será debut absoluto con el país asiático en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

La estadística deja un balance global de dos victorias y un empate para Argentina en tres partidos frente a Argelia y Austria. Aunque los antecedentes son escasos, la selección dirigida por Lionel Scaloni llegará al Mundial con margen positivo frente a estos rivales.