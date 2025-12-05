Inicio Ovación Fútbol Selección argentina
Rumbo al Mundial 2026

Dónde jugará la Selección argentina en el Grupo J del Mundial 2026

La Selección Argentina ya sabe adónde jugará tras el sorteo del Mundial 2026, que se celebra hoy en Washington D.C. El campeón del mundo fue sorteado en el Grupo J

Por UNO
Messi estará en el Mundial 2026.

La Selección Argentina, que es dirigida por Lionel Scaloni, ya sabe en las sedes que jugará tras el sorteo del Mundial 2026 de México, Canadá y Estados Unidos, que se realiza en Washington D.C., Estados Unidos. El campeón del mundo fue sorteado en el Grupo J .

La Albiceleste tendrá su localía en el centro del continente, evitando así los extensos viajes a Canadá y las sedes de México.

lionel scaloni post puerto rico
Scaloni liderar&aacute; una vez m&aacute;s a la Selecci&oacute;n argentina.

Las sedes y fechas del Grupo J del Mundial 2026

Los partidos de la fase de grupos de la Selección argentina se jugarán de la siguiente manera:

  • Primer Partido: Kansas City Stadium (Martes 16 de junio).
  • Segundo Partido: Dallas Stadium (Lunes 22 de junio).
  • Tercer Partido: Dallas Stadium (Sábado 27 de junio).

El sorteo le dio al elenco nacional la ventaja logística de concentrar dos de sus tres partidos en Dallas, lo que minimiza el desgaste por los desplazamientos. La ciudad de Dallas (Texas) cuenta con el AT&T Stadium, uno de los más grandes y modernos del país.__IP__

El resultado de este grupo definirá el camino de playoffs. Si el campeón mundial de Qatar 2022 finaliza en el primer lugar (1º Grupo J), enfrentará una ruta estratégicamente más difícil que otros cabezas de serie, ya que su primer rival en 16avos de final será el segundo clasificado del Grupo H (un rival directo y fuerte), en lugar de un tercer mejor clasificado.

