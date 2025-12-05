Dónde jugará la Selección argentina en el Grupo J del Mundial 2026

Primer Partido: Kansas City Stadium (Martes 16 de junio).

Segundo Partido: Dallas Stadium (Lunes 22 de junio).

Tercer Partido: Dallas Stadium (Sábado 27 de junio).

El sorteo le dio al elenco nacional la ventaja logística de concentrar dos de sus tres partidos en Dallas, lo que minimiza el desgaste por los desplazamientos. La ciudad de Dallas (Texas) cuenta con el AT&T Stadium, uno de los más grandes y modernos del país.__IP__

El resultado de este grupo definirá el camino de playoffs. Si el campeón mundial de Qatar 2022 finaliza en el primer lugar (1º Grupo J), enfrentará una ruta estratégicamente más difícil que otros cabezas de serie, ya que su primer rival en 16avos de final será el segundo clasificado del Grupo H (un rival directo y fuerte), en lugar de un tercer mejor clasificado.