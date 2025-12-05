Está en Netflix y es el drama polaco más elegido en el 2025

Netflix busca renovar su catálogo de series y películas, con el objetivo de tener opciones para todos los gustos. Una serie llegó a la plataforma con la idea de ser una de las historias más famosas de todo el 2025, y gracias a su relato dramático compuesto por tan solo 5 capítulos, se ha convertido en una de las más reproducidas de todo el género: La colina de los perros.
Las series y películas de producción polaca, vienen nutriendo el catálogo de Netflix con historias dramáticas y criminales, que les han permitido ser de las favoritas entre los suscriptores. Esta serie es una de las grandes apuestas de la plataforma para renovar las historias de drama, y lejos de quedar como una opción más, aparece como uno de los relatos irresistibles del género, siendo corta, atractiva e intensa.
Con un total de 5 capítulos, la serie tiene un formato perfecto para los suscriptores de Netflix, que cumple con una tendencia que se da en la plataforma hace tiempo y que siempre resulta un éxito: relatos cada vez más cortos y con menos relleno. Es importante saber que la historia polaca se destaca en la sección de series y películas basadas en obras literarias, ya que está inspirada en la novela de Jakub Ulczyk, publicada en 2017.
Estamos hablando de una serie que no es apta para menores de edad, y que en tan solo un par de meses en el catálogo de series y películas, ha obtenido reproducciones y reseñas que la volvieron top en Netflix. Los giros argumentales de la oferta polaca, hacen que no puedas ni quieras perderte un minuto de esta historia, la cual seguro se volverá uno de tus dramas preferidos de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie La colina de los perros
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie polaca de 5 capítulos, La colina de los perros centra su historia en: "Un exitoso y aclamado novelista —asediado por un trauma y un misterioso chantaje— regresa a su tierra natal para saldar las cuentas pendientes con su pasado".
Reparto de La colina de los perros, serie de Netflix
- Jásmina Polak como Justyna
- Mateusz Kosciukiewicz como Mikoaj Gowacki
- Robert Wieckiewicz como Tomasz Gowacki
- Kamila Urzdowska como Daria
- Andrzej Konopkab como Dobociski
- Wojciech Zieliski como Grzesiek
- Helena Sujecka como Agata
Dónde ver la serie La colina de los perros, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie La colina de los perros se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie La colina de los perros se puede ver en Netflix.
- España: la serie La colina de los perros se puede ver en Netflix.