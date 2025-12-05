Está en Netflix y es el drama polaco más elegido en el 2025

Estamos hablando de una serie que no es apta para menores de edad, y que en tan solo un par de meses en el catálogo de series y películas, ha obtenido reproducciones y reseñas que la volvieron top en Netflix. Los giros argumentales de la oferta polaca, hacen que no puedas ni quieras perderte un minuto de esta historia, la cual seguro se volverá uno de tus dramas preferidos de la plataforma.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix en el 2025, y desde entonces es considerada como uno de los dramas más reproducidos en la plataforma, de todo el año.

Netflix: de qué trata la serie La colina de los perros

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie polaca de 5 capítulos, La colina de los perros centra su historia en: "Un exitoso y aclamado novelista —asediado por un trauma y un misterioso chantaje— regresa a su tierra natal para saldar las cuentas pendientes con su pasado".

La serie tiene un formato perfecto y que siempre es exitoso en Netflix, es por eso que arrasa con sus 5 capítulos.

Reparto de La colina de los perros, serie de Netflix

Jásmina Polak como Justyna

Mateusz Kosciukiewicz como Mikoaj Gowacki

Robert Wieckiewicz como Tomasz Gowacki

Kamila Urzdowska como Daria

Andrzej Konopkab como Dobociski

Wojciech Zieliski como Grzesiek

Helena Sujecka como Agata

