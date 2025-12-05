Netflix ganó la guerra del streaming y anunció la compra de HBO Max y Warner Bros

harry potter.jpg Las películas de Harry Potter quedarán en manos de Netflix con esta compra

El mayor obstáculo que enfrenta este mega-acuerdo mediático es la intensa revisión regulatoria en Estados Unidos y otros países. La consolidación de activos de esta magnitud despierta inmediatas preocupaciones antimonopolio.

Políticos estadounidenses, como el senador Mike Lee, ya han expresado su alarma: "Enterarse de la ambición de Netflix de comprar a su principal competidor debería alertar a las autoridades antimonopolio de todo el mundo".

En respuesta, los ejecutivos de Netflix argumentarán, según CNN, que los activos de Warner Bros. y HBO Max son complementarios a su modelo de negocio y que el acuerdo generará "más oportunidades para la comunidad creativa" y "más valor para los accionistas". Greg Peters, codirector ejecutivo de Netflix, destacó que su "alcance global y modelo de negocio probado" pueden expandir la audiencia de los "mundos que [Warner Bros.] crean".