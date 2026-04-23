El cine argentino se prepara para un estreno que, sin dudas, va a dar que hablar en todo el mundo, y Netflix ya empezó a calentar los motores con el lanzamiento del primer tráiler oficial de “Lo dejamos acá”, nada menos que con Ricardo Darín y Diego Peretti.
Lo nuevo en Netflix: Darín y Peretti se sacan chispas en una película que promete sacudir la pantalla
Netflix lanzó el adelanto de “Lo dejamos acá”, una película que enfrenta a un psicólogo harto de su profesión y a un escritor en crisis; llegará en septiembre
Lo que hace que esta producción sea una de las más esperadas del año no es solo su atrapante trama, sino el encuentro en pantalla de dos pesos pesados de nuestra actuación como lo son Darín y Peretti.
Bajo la dirección de Hernán Goldfrid, este thriller psicológico promete meterse en los rincones más oscuros de la mente y la relación entre médico y paciente, con una cuota de tensión que ya se puede sentir en las primeras imágenes difundidas.
De qué se trata "Lo dejamos acá", la nueva película de Netflix con Darín y Peretti
La historia nos presenta a un Darín en la piel de un psicoanalista extremadamente pragmático que, después de años de carrera, parece haber llegado a un punto de quiebre. El hombre ha perdido la fe en los métodos tradicionales de la terapia y decide empezar a jugar al límite, cruzando barreras éticas con tal de obtener resultados o, quizás, simplemente para saciar su propio hastío.
Todo este plan de "transgresión profesional" parece marchar sobre ruedas hasta que en su consultorio aparece Diego Peretti, un escritor que carga con un bloqueo creativo desesperante y que se convierte en el desafío que el analista no vio venir.
En el tráiler se puede ver un momento clave que define el tono de la película: un Darín con mirada seria y gestos mecánicos, fingiendo que escucha atentamente a su paciente mientras su cabeza está claramente en otro lado. Sus instintos pueden más que su formación y, sin muchas vueltas, lanza la frase que le da título al film: “¿Lo dejamos acá?”.
Esa simple pregunta es la que termina por descolocar por completo al personaje de Peretti, quien estaba en pleno relato de sus problemas y se encuentra con un psicólogo que decide terminar la sesión de manera abrupta.
Según confirmaron fuentes vinculadas a la industria, la película llegará al catálogo de Netflix el próximo mes de septiembre, posicionándose desde ya entre las preferencias de búsqueda.