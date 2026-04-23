Lo nuevo en Netflix: Darín y Peretti se sacan chispas en una película que promete sacudir la pantalla

ricardo darin (1).jpg Ricardo Darín ya es un clásico del cine argentino.

De qué se trata "Lo dejamos acá", la nueva película de Netflix con Darín y Peretti

La historia nos presenta a un Darín en la piel de un psicoanalista extremadamente pragmático que, después de años de carrera, parece haber llegado a un punto de quiebre. El hombre ha perdido la fe en los métodos tradicionales de la terapia y decide empezar a jugar al límite, cruzando barreras éticas con tal de obtener resultados o, quizás, simplemente para saciar su propio hastío.

Diego Peretti.jpg Diego Peretti, un actor consagrado en cine, teatro y televisión.

Todo este plan de "transgresión profesional" parece marchar sobre ruedas hasta que en su consultorio aparece Diego Peretti, un escritor que carga con un bloqueo creativo desesperante y que se convierte en el desafío que el analista no vio venir.

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En el tráiler se puede ver un momento clave que define el tono de la película: un Darín con mirada seria y gestos mecánicos, fingiendo que escucha atentamente a su paciente mientras su cabeza está claramente en otro lado. Sus instintos pueden más que su formación y, sin muchas vueltas, lanza la frase que le da título al film: “¿Lo dejamos acá?”.

Esa simple pregunta es la que termina por descolocar por completo al personaje de Peretti, quien estaba en pleno relato de sus problemas y se encuentra con un psicólogo que decide terminar la sesión de manera abrupta.

Según confirmaron fuentes vinculadas a la industria, la película llegará al catálogo de Netflix el próximo mes de septiembre, posicionándose desde ya entre las preferencias de búsqueda.