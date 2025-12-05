Estas son las figuras de los rivales de la Selección argentina en el grupo J del Mundial 2026
La Selección argentina estará en el Grupo J junto a Austria, Argelia y Jordania, tras el sorteo del Mundial 2026, que se realizó este lunes en el Centro John F. Kennedy de Washington, Estados Unidos. Es bueno conocer a las figuras de los rivales de la Albiceleste en la primera fase de la Copa del Mundo.
Ya falta menos para que el seleccionado campeón del mundo defienda el título que logró en Qatar 2022 de la mano de Lionel Messi.
Las figuras de los rivales de la Selección argentina en el Mundial 2026
El combinado austríaco, el más conocido de los rivales del elenco nacional, es dirigido por el alemán Ralf Rangnick.
Sus referentes son el capitán David Alaba, un defensor versátil del Real Madrid; Konrad Laimer, mediocampista del Bayern Múnich; Marcel Sabitzer, del RB Leipzig, el creador del mediocampo austríaco y Marko Arnautovi, delantero experimentado del Estrella Roja y máximo goleador histórico de Austria.
Por el lado de Jordania, que es dirigida por el marroquí Jamal Sellami, tiene como figura a Mousa Al-Tamari, el "Messi Jordano" A los 28 años, el extremo derecho es el capitán y la gran figura del equipo. Está bien acompañado por Yazan Al Naimat y Ali Alwan.
Por último, Argelia, que es dirigida Vladimir Petkovic, tiene como jugadores destacados a Riyad Mahrez,Aniss Amoura, el volante ofensivo Houssem Aouar y el lateral del Manchester City Rayan Aït-Nouri.