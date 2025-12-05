Estas son las figuras de los rivales de la Selección argentina en el grupo J del Mundial 2026

Sus referentes son el capitán David Alaba, un defensor versátil del Real Madrid; Konrad Laimer, mediocampista del Bayern Múnich; Marcel Sabitzer, del RB Leipzig, el creador del mediocampo austríaco y Marko Arnautovi, delantero experimentado del Estrella Roja y máximo goleador histórico de Austria.

riyad-mahrez-argelia Riyad Mahrez es la gran figura argelina.

Por el lado de Jordania, que es dirigida por el marroquí Jamal Sellami, tiene como figura a Mousa Al-Tamari, el "Messi Jordano" A los 28 años, el extremo derecho es el capitán y la gran figura del equipo. Está bien acompañado por Yazan Al Naimat y Ali Alwan.

Por último, Argelia, que es dirigida Vladimir Petkovic, tiene como jugadores destacados a Riyad Mahrez, Aniss Amoura, el volante ofensivo Houssem Aouar y el lateral del Manchester City Rayan Aït-Nouri.