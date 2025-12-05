Confirmado: los tres rivales de la Selección argentina en el Grupo J del Mundial 2026

En un principio al campeón del mundo en Qatar le había tocado la Zona I, pero como España había salido en la H, fue movida un lugar. Esto con el objetivo de que ambos países, primero y segundo del ranking FIFA, no se crucen hasta una hipotética final.

El primero de los rivales en confirmarse fue Austria. El elenco europeo fue líder del Grupo H de las Eliminatorias UEFA y logró clasificar a la Copa del Mundo luego de 28 años (su última participación fue en Francia 1998).

Así quedó conformado el Grupo J, donde la Selección Argentina iniciará su sueño hacia la cuarta

Al momento de conocer al segundo de sus rivales, la Selección argentina se encontró con la presencia de Argelia, quien lideró el grupo G de las Eliminatorias Africanas. De esta manera el equipo de Lionel Scaloni conoció a quien se enfrentará en su debut mundialista.

El último de los rivales de la Albiceleste en confirmarse fue Jordania. El elenco árabe afrontará la primera Copa del Mundo de su historia.

FIFA dará a conocer el calendario de partidos este sábado

FIFA dará a conocer el calendario de partidos del Mundial 2026 este sábado desde las 14 (hora de Argentina) en una transmisión global en vivo. Esto tendrá lugar 24 horas después de que el mundo conozca la conformación de los 12 grupos.

El anuncio será presentado por Gianni Infantino, quien estará acompañado en el escenario por Leyendas de la FIFA y en la audiencia por representantes de los 42 equipos clasificados, así como aquellos que aún compiten en el Repechaje.

copa-del-mundo-1 El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio y terminará el 19 de julio.

También se confirmarán las sedes y horarios de los 104 partidos. La transmisión se llevará en vivo a través de las plataformas de FIFA, incluyendo FIFA.com y el canal de YouTube del ente madre, asegurando que los aficionados de todo el mundo puedan seguir este hito en tiempo real.