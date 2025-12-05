Qué dijo Lionel Scaloni del camino de la Selección argentina en el Mundial 2026

"Sobre todo el poder levantarla otra vez y ver que es la verdadera, que no hay nada de réplica, emociona. Es difícil explicarlo, estoy muy contento de poder haber hecho eso. Que la gente lo haya disfrutado", sumó el entrenador de la Selección argentina.

En cuanto a sus emociones en el momento de conocer a los rivales, contó: "Ayer dije que no estaba nervioso. Ayer. Hoy sí. Cuando salen las bolillas y cuando estás esperando, estás atento. No hay rivales fáciles, hay que jugar los partidos. No damos nada por descontado".

A la hora de analizar a los tres rivales, comenzó: "De Argelia conozco al entrenador fue entrenador mío. Vladimir Petkovi me dirigió en Lazio. Es un gran entrenador, es una buena selección que tiene grandes jugadores y un semillero muy grande que nutre a Francia y otros países".

"Austria hizo una gran Eliminatoria y es un rival difícil también. Entre comillas el más desconocido es Jordania, pero no damos nada por descontado. Si llegó por algo será. Los partidos hay que jugarlo. Es un grupo en el que tenemos que intentar pasar de ronda", cerró Scaloni.

Para finalizar, el entrenador de la Selección argentina se refirió a un posible cruce con España o Uruguay en 16avos de final: "Es un grupo difícil y un cruce difícil. Pero primero hay que pasar de ronda y después ya se verá".