Qué dijo Lionel Scaloni del camino de la Selección argentina en el Mundial 2026

La Selección argentina encabeza el Grupo J y sus rivales en la fase de grupos serán: Argelia, Austria y Jordania. En caso de clasificar a los 16avos del Mundial 2026, podria cruzarse con España, Uruguay, Arabia Saudita o Cabo Verde.
Luego de la ceremonia que tuvo lugar en tierras estadounidenses, Lionel Scaloni enfrentó los micrófonos de Telefé y dejó su análisis sobre el camino de la Albiceleste en la Copa del Mundo.
Para comenzar, Lionel Scaloni reveló sus sensaciones de volver a tocar la Copa del Mundo: "Volver a tener la Copa del Mundo al lado fue muy lindo. Espero que la gente lo haya disfrutado, porque venimos como los vigentes campeones y eso hay que disfrutarlo".
"Sobre todo el poder levantarla otra vez y ver que es la verdadera, que no hay nada de réplica, emociona. Es difícil explicarlo, estoy muy contento de poder haber hecho eso. Que la gente lo haya disfrutado", sumó el entrenador de la Selección argentina.
En cuanto a sus emociones en el momento de conocer a los rivales, contó: "Ayer dije que no estaba nervioso. Ayer. Hoy sí. Cuando salen las bolillas y cuando estás esperando, estás atento. No hay rivales fáciles, hay que jugar los partidos. No damos nada por descontado".
A la hora de analizar a los tres rivales, comenzó: "De Argelia conozco al entrenador fue entrenador mío. Vladimir Petkovi me dirigió en Lazio. Es un gran entrenador, es una buena selección que tiene grandes jugadores y un semillero muy grande que nutre a Francia y otros países".
"Austria hizo una gran Eliminatoria y es un rival difícil también. Entre comillas el más desconocido es Jordania, pero no damos nada por descontado. Si llegó por algo será. Los partidos hay que jugarlo. Es un grupo en el que tenemos que intentar pasar de ronda", cerró Scaloni.
Para finalizar, el entrenador de la Selección argentina se refirió a un posible cruce con España o Uruguay en 16avos de final: "Es un grupo difícil y un cruce difícil. Pero primero hay que pasar de ronda y después ya se verá".