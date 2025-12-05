Sorteo del Mundial 2026: la Selección argentina jugará con Austria, Argelia y Jordania

En caso de avanzar a la siguiente fase, el seleccionado albiceleste jugará contra el primero o segundo del H donde ya están España. Arabia Saudita, Uruguay y Cabo Verde.

Así quedaron los Grupos del Mundial 2026

A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y Ganador del repechaje D de Europa: Dinamarca vs. Macedonia del Norte o República Checa vs. Irlanda.

B: Canadá, Suiza, Qatar y ganador del repechaje A de Europa: Italia vs. Irlanda del Norte y Gales vs. Bosnia y Herzegovina.

C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.

D: Estados Unidos, Australia, Paraguay y ganador del repechaje C de Europa: Turquía vs. Rumania y Eslovaquia vs. Kosovo.

E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.

F: Países Bajos, Japón, Túnez y ganador del repechaje B de Europa: Ucrania vs. Suecia y Polonia vs. Albania.

G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda.

H: España, Uruguay, Arabia Saudita. y Cabo Verde.

I: Francia, Senegal, Noruega y el ganador del repechaje entre Bolivia, Surinam e Irak.

J: Argentina, Austria, Argelia y Jordania.

K: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana.

L: Portugal, Colombia, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre Nueva Caledonia, Jamaica y Congo.

Los grupos tras sortearse el Bombo 3

Así van quedando los grupos tras sortearse el Bombo 3 el que se definió que el partido inaugural del 11 de junio será entre México y Sudáfrica, en el estadio Azteca.

El destino de las selecciones del Bombo 2

Así van quedando los grupos tras sortearse el Bombo 2.

Los cabezas de serie ya tienen sus grupos

Sorteo de estrellas

Tom Brady, Aaron Judge, Shaquille O’Neal y Wayne Gretzky, leyendas del fútbol americano, el béisbol, básquetbol y hockey sobre hielo, fueron los que sacaron los bolillas en el sorteo conducido por el ex futbolista inglés Rio Ferdinand y la presentadora Samantha Johnson

Los presidentes del Mundial

Claudia Sheinbaum (México), Donald Trump (Estados Unidos), Mark Carney (Canadá) y Gianni Infantino (FIFA) protagonizaron una verdadera cumbre presidencial en la ceremonia del sorteo. Ellos fueron los encargados de sacar las bolillas que anunciaron que México irá al Grupo A, Canadá al B y Estados Unidos al D.

presidentes 1

Scaloni entró con la Copa del Mundo

Lionel Scaloni fue el encargado de entrar con la Copa del Mundo de la FIFA al escenario del sorteo.

scaloni 1

La FIFA distinguió a Trump por su labor "por la paz"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió el Premio a la Paz de la FIFA antes del sorteo. El premio se entregará cada año.

fifa trump

La canción oficial del Mundial 2026

Robbie Williams y Nicole Scherzinger compartieron el escenario e interpretaron la canción oficial del Mundial 2026.

robbie williams 3

Infantino espera "el mayor evento de la historia de la humanidad"

"La FIFA es EL proveedor oficial de felicidad para la humanidad. Este no será sólo el mayor evento futbolístico, será el mayor evento en la historia de la humanidad, el mayor evento que la humanidad jamás presenciará", dijo Gianni Infantino en su discurso.

infantino 1

Andrea Bocelli deslumbró con su voz

El italiano Andrea Bocelli deslumbró con la interpretación de Nessun Dorma.

Trump llegó con Infantino

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, fue el protagonista principal de la alfombra roja del sorteo. Llegó junto a Gianni Infantino y expresó: "No hay deporte como este, es el máximo deporte del mundo y estamos batiendo todos los récords de venta de tickets. No importa el deporte, siempre rompemos los récords. Estoy muy entusiasmado con lo que pueda pasar”.

Además, el presidente Trump se refirió a su gusto futbolístico y destacó al astro portugués Cristiano Ronaldo: “Me gusta Ronaldo, hablo con mi hijo mayor, él sabe mucho y le gusta Cristiano Ronaldo”.

trump e infantino 2

Los candidatos de Maxi Rodríguez para el Mundial

Maxi Rodríguez, uno de los ex jugadores la Selección argentina invitados al sorteo, detalló cuáles son sus candidatos quedarse con el título en el Mundial 2026.

maxi rodriguez 1

La Fiera reconoció que “más allá de Argentina, creo que España es una de las favoritas, está muy bien. Veo muy bien a Portugal, con buen equipo y puede ser una de las sorpresas. Francia también va a estar dando lucha”.

Beccacece, otro DT argentino en el Mundial 2026

Sebastián Beccacece llegó a la ceremonia del sorteo a la espera de conocer los rivales de Ecuador en el Mundial 2026.

beccacece

Nieva en Washington antes del sorteo

Gustavo Alfaro, DT de Paraguay, llegó a la ceremonia del sorteo junto a la delegación de Paraguay y bajo una intensa nevada en la capital estadounidense.

alfaro sorteo

Leyendas del deporte en el sorteo

Tom Brady, Aaron Judge, Shaquille O’Neal y Wayne Gretzky, leyendas del fútbol americano, el béisbol, básquetbol y hockey sobre hielo, participarán del sorteo que será conducido por el ex futbolista inglés Rio Ferdinand y la presentadora Samantha Johnson, además de Eli Manning, otra estrella de la NFL, desde la alfombra roja.

shaquille

Tapia e Infantino, en la previa

El presidente de Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, se fotografió con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, antes del sorteo del Mundial 2026, en Washington.

La imagen de Tapia con Infantino fue compartida por el presidente de la AFA en sus redes, quien indicó: "Muchas gracias Gianni Infantino por el cálido recibimiento, extensivo también a todos los presidentes presentes. Es un orgullo compartir estos momentos juntos”.

tapia infantino Tapia e Infantino en la previa del sorteo.

El formato y los Bombos del Mundial 2026

El Mundial 2026 contará con un nuevo formato, ya que por primera vez habrá 48 selecciones repartidas en 12 grupos de cuatro 4 integrantes cada uno.

Los dos mejores de cada zona y los 8 mejores terceros avanzarán a los 16avos de final, donde iniciará la instancia de eliminación directa hasta conocer al nuevo campeón.

bombos 1

Los bombos para el sorteo del Mundial 2026

Bombo 1: Estados Unidos, Canadá, México, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Margil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje UEFA, Repechaje UEFA, Repechaje UEFA, Repechaje UEFA, Repechaje internacional y Repechaje internacional.

Los tres anfitriones ya tienen asignados sus grupos: México (A), Canadá (B) y Estados Unidos (D) ocuparán posiciones fijas en Grupos predeterminados.

Para bombos 2, 3 y 4, la posición exacta dentro del grupo (quién va en A2, A3, A4, etc.) se definirá según un patrón preestablecido por la organización del sorteo.

Con la excepción de Europa (UEFA), ningún grupo puede tener dos equipos de la misma confederación.

Hay 6 equipos que surgirán de los repechajes a jugarse en marzo.

Los cuatro equipos mejor rankeados serán distribuidos de tal forma que, si ganan sus grupos, no se crucen entre sí antes de las semifinales. Es decir: los primeros y segundos del ranking (Argentina y España) estarán en mitades opuestas del cuadro de eliminación; lo mismo ocurre para tercero y cuarto que son Francia e Inglaterra.

El sábado 6 de diciembre se hará público el calendario oficial del torneo con estadios, fechas y horario de inicio, aunque se sabe que el Mundial estará dividido en zonas: Oeste, Centro y Este y ningún equipo puede jugar en dos zonas en un mismo grupo por las distancias largas.