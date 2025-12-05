Encuesta: tuvo suerte o no tanto la Selección argentina en el sorteo del Mundial 2026

grupos-mundial

Los antecedentes de la Selección argentina ante sus rivales en la fase de grupos del Mundial 2026

Argelia: el único antecedente data de 2007, en un durísimo encuentro donde los por entonces dirigidos por Alfio Basile se impusieron 4-3 en el Camp Nou de Barcelona.

Austria: la "Albiceleste" jugó dos veces. La primera de ellas fue una goleada 5-1 en Viena y la segunda un empate 1-1 en 1990, antes del inolvidable Mundial de Italia.

Jordania: será el primer partido entre ambos.

Los cruces que podría tener Argentina

Los dirigidos por Lionel Scaloni podrían tener un complicado cruce en los 16avos de final, ya que en caso de que se cumpla la lógica y avancen como primeros, se enfrentarán con el segundo del Grupo H, que cuenta con la presencia de España, Uruguay y Arabia Saudita.

Además, si la Scaloneta se mete entre los ocho mejores se podría dar uno de los cruces más esperados ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, una de las grandes candidatas a pelear por el título.

La opinión de los especialistas

"Si, es un grupo muy accesible con un debutante y dos selecciones que no jugaban un mundial hace rato. No debería tener problemas en clasificar en el primer lugar. Esperemos no tener sorpresas y tomar todos los partidos con la seriedad que de siempre, como un campeón del mundo" (Daniel Fiochetta, Radio Nihuil)

"Sí. Sin lugar a dudas tiene prácticamente su clasificación a 16avos asegurada. Lo negativo es que en esa instancia le puede tocar un rival durísimo como Uruguay o España" (Tomás Winterstetter, Radio Nihuil)

"Argentina tuvo suerte a medias. Le fue bien por los rivales que tiene en la primera fase, que son Jordania y Argelia. Austria es más complicado que resto. Pero si la Albiceleste debe cruzarse con Uruguay o España en la próxima instancia no es negocio" (Gustavo Privitera, Ovación).

"Si. Es un grupo en donde Argentina es claro favorito. Son rivales que pueden complicar (sobre todo Argelia y Austria), pero si la lógica se impone, el equipo de Scaloni debería adueñarse del grupo. El tema es ver un poco más allá y observar que enfrentaría al segundo del Grupo H. Es decir, con Uruguay o España. Cruce duro en 16º de final" (Juani Guillem, Radio Nihuil y Canal 7).

"Yo creo que no. Es cierto que quizás pudo haber tocado alguna selección europea un poco más fuerte de ranking, pero me da la sensación que ni Austria ni Argelia van a ser rivales simples y Jordania es bastante desconocido. Pero hemos tenido sorpresas en los últimos mundiales. Irán 2014, Islandia en Rusia y Arabia Saudita en el 2022. En los últimos tres mundiales, tuvimos sorpresas. Equipos a los que creíamos que la Selección iba a vencer con claridad y no lo hizo (Sergio Robles, Canal 7 y Radio Nihuil).

"Tuvo suerte por la zona, pero no por el cruce. Jugar con Uruguay o España en 16avos de final es demasiado. Vamos a decir que no" (Fabián Salamone, Ovación).

"Sí, el grupo parece muy accesible. Sin potencias ni candidatos que enfrentar, Argentina debería ganar el grupo J con holgura. Pero es fútbol y no hay que subestimar a nadie. Arabia Saudita, en 2022, nos dio una buena lección"(Pablo Philippens, Diario UNO).

"Tuvo suerte porque le tocaron rivales de muy baja categoría, con ligas semi amateurs, que clasificaron al Mundial por el simple hecho de que hay más cupos disponibles, si fuera un Mundial con 32, seguramente no iban. Después con el cruce en dieciseisavos Argentina puede superarlos por más que sean rivales de élite" (Emanuel Trilla, Ovación)