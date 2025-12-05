El posible camino de la Selección argentina a la soñada final del Mundial 2026

Si bien este sábado se confirmará, el primer duelo del equipo dirigido por Lionel Scaloni será el martes 16 de junio del 2026 contra Argelia en el Kansas City Stadium o en el San Francisco Bay Area Stadium. Luego se medirá el lunes 22 de junio del 2026 ante Austria en el Dallas Stadium o en el San Francisco Bay Area Stadium y el sábado 27 de junio jugará con Jordania en Kansas City o en Dallas.

scaloni Scaloni afrontará un nuebo Mundial con la Selección argentina.

El probable camino de la Selección argentina a la final del Mundial 2026

Si Argentina gana su grupo se medirá en 16avos de final contra el segundo del Grupo H (España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay) con sede en Miami. Y en caso de avanzar a octavos sería contra los segundos del Grupo D y G, entre los que están Estados Unidos, Paraguay y Bélgica, en Atlanta. En un hipotético cruce de cuartos de final, los campeones del mundo podrían medirse con la Portugal de Cristiano Ronaldo en Kansas y un eventual choque con Inglaterra o Brasil en semifinales en Atlanta.