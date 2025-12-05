Inicio Ovación Fútbol Copa Mundial de Fútbol 2026
Estallaron las redes

Mundial 2026: los despiadados memes contra la Selección de Chile tras el sorteo

Las redes sociales estallaron luego del sorteo de la fase de grupos. La Roja fue la principal apuntada por acumular no clasificar al Mundial 2026

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Arturo Vidal es uno de los apuntados por los usuarios.

Washington fue el escenario elegido para que se desarrolle el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026. En este contexto, ya quedó definida la conformación de cada uno de los 12 grupos de la Copa del Mundo.

Las redes sociales estuvieron atentas a lo acontecido en tierras estadounidenses y, como era de esperarse, los usuarios aprovecharon para chicanear a la Selección de Chile por una nueva ausencia en la máxima cita mundialista. Los memes se volvieron virales en cuestión de minutos.

Los memes contra Chile por su ausencia en el Mundial 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/enbajafutbol/status/1997018075909013742&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alexandroUM__/status/1997037413298995473&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Joaconel/status/1932561147951263834&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GordoGeos/status/1997034910268510515&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/metroadelantado/status/1997009250241978772&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/derechazoar/status/1997026480111661143&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElAntiEstado/status/1997055350189543875&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AngelmartinFer4/status/1997047173310198056&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/puchoywhisky/status/1997031629118669136&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CMonteroOficial/status/1997029664871866770&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GaboGAG/status/1997022961824682483&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OmarMarcel31907/status/1997022727736107238&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sofitflt/status/1997018753981129002&partner=&hide_thread=false

