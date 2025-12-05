El enojo de Lionel Scaloni a horas del sorteo del Mundial 2026: "Se podría haber..."

La palabra de Lionel Scaloni desde Washington

Al ser consultado sobre el mano a mano ante España, Scaloni fue contundente: “Creo que se podría haber jugado antes. Ahora estamos a la espera. No tenemos noticias, la verdad”.

“Ahora viajé con el entrenador Luis De La Fuente, que aparte de ser el entrenador de España es mi amigo, me dio el curso de entrenador a mí y tampoco tiene confirmación absoluta. Esperaremos”, completó el DT de la Selección argentina.

Sobre el aspecto más importante para él, reveló: “Hoy estamos bien. Lo que me gusta es que seguimos batallando, luchando como si este equipo no hubiera ganado nada. Es lo que tendría que hacer cualquier futbolista, seguir intentando ganar. Lo que me preocupa es que lleguen bien los chicos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1996743680766451916&partner=&hide_thread=false "NO TENEMOS NOTICIAS, VIAJÉ CON LUIS DE LA FUENTE Y TAMPOCO TIENE CONFIRMACIÓN ABSOLUTA"



Lionel Scaloni se refirió a la posible final de Argentina ante España en marzo del 2026 pic.twitter.com/al3BVOshgJ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 5, 2025

¿Jugará Lionel Messi el Mundial?

Cuando le preguntaron por el mejor jugador del mundo, Scaloni sentenció: “Lo decidirá él. Acompañaremos la decisión que tome. Por ahora va todo bien, pero falta tiempo y es verdad que, aunque parezca que el Mundial está cerca, en el fútbol 6 meses son mucho. Esperemos que él esté bien y que tome la mejor decisión para él y la selección. Bastante maduro es y se ha ganado tomar la decisión”.