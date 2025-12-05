Inicio Ovación Fútbol Lionel Scaloni
Fútbol

El enojo de Lionel Scaloni a horas del sorteo del Mundial 2026: "Se podría haber..."

En la previa del sorteo del Mundial 2026, donde ingresará con la Copa del Mundo, Lionel Scaloni expresó su descontento por la fecha de la Finalissima

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Lionel Scaloni habló en la previa del sorteo del Mundial 2026.

Lionel Scaloni habló en la previa del sorteo del Mundial 2026.

Este viernes, desde las 14, se desarrollará el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, el cual se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. En la previa del evento que se robará las miradas de los amandes del fútbol, quien rompió el silencio fue Lionel Scaloni.

El director técnico de la Selección argentina está en Washington a la espera de la gala en la que tendrá un rol fundamental: será el encargado de ingresar con la Copa del Mundo.

lionel-scaloni2.jpg
Lionel Scaloni ingresar&aacute; con la Copa del Mundo al sorteo del Mundial 2026.

Lionel Scaloni ingresará con la Copa del Mundo al sorteo del Mundial 2026.

Entre los temas que tocó, Lionel Scaloni dejó clara su postura con respecto a la Finalissima que debe jugar ante España, la cual hasta el momento no tiene fecha confirmada.

La palabra de Lionel Scaloni desde Washington

Al ser consultado sobre el mano a mano ante España, Scaloni fue contundente: “Creo que se podría haber jugado antes. Ahora estamos a la espera. No tenemos noticias, la verdad”.

“Ahora viajé con el entrenador Luis De La Fuente, que aparte de ser el entrenador de España es mi amigo, me dio el curso de entrenador a mí y tampoco tiene confirmación absoluta. Esperaremos”, completó el DT de la Selección argentina.

Sobre el aspecto más importante para él, reveló: “Hoy estamos bien. Lo que me gusta es que seguimos batallando, luchando como si este equipo no hubiera ganado nada. Es lo que tendría que hacer cualquier futbolista, seguir intentando ganar. Lo que me preocupa es que lleguen bien los chicos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1996743680766451916&partner=&hide_thread=false

¿Jugará Lionel Messi el Mundial?

Cuando le preguntaron por el mejor jugador del mundo, Scaloni sentenció: “Lo decidirá él. Acompañaremos la decisión que tome. Por ahora va todo bien, pero falta tiempo y es verdad que, aunque parezca que el Mundial está cerca, en el fútbol 6 meses son mucho. Esperemos que él esté bien y que tome la mejor decisión para él y la selección. Bastante maduro es y se ha ganado tomar la decisión”.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas