Inicio Ovación Hockey sobre césped Las Leoncitas
Chile 2025

Las Leoncitas igualaron con Bélgica y siguen soñando en el Mundial de hockey sobre césped

En un duelo parejo, Las Leoncitas empataron 1 a 1 contras las europeas y definen boleto y posición en la última fecha.

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]

Las Leoncitas tuvieron una prueba complicada en la segunda fecha del Mundial de hockey sobre césped Junior que se realiza en Chile. Bélgica fue un escollo importante y el resultado así lo indica. Fue parda 1 a 1 para seguir en lo alto de la tabla de posiciones de la zona a la espera del cierre de la fase inicial.

El debut con goleada 13 a 0 sobre Zimbabue claramente no sería el mismo desarrollo para el segundo encuentro de la zona. Bélgica es un equipo de los potencia a nivel global y lo demostró jugándole de igual a igual a la Selección argentina, que contaron con las mendocinas Sol Guignet y Milagros Alastra.

leoncitas (2)
Tras empatar con B&eacute;lgica, Las Leoncitas cierran el grupo vs Gal&eacute;s.

Tras empatar con Bélgica, Las Leoncitas cierran el grupo vs Galés.

Las chicas se pusieron arriba rápidamente por el tanto de Catalina Stamati (a los 14 minutos del encuentro) pero no lograron sostener la ventaja y las belgas lograron la paridad por intermedio de De Clerck.

Sentenciado el resultado, Las Leoncitas ya piensan en lo que viene. Galés asoma en el calendario, mañana desde las 20.15, buscando cerrar de la mejor manera el grupo para llegar contra un rival menor a la instancia de cuartos de final. El objetivo será ganar por un buen margen para superar a su rival de ayer en el primer puesto.

Los Leoncitos van por las semis del Mundial

En el mismo certamen pero de caballeros, Los Leoncitos jugarán hoy ante Países Bajos la instancia de cuartos de final. Tras cerrar fase de grupos con dos victorias y un empate, ahora los chicos se medirán ante la Naranja Mecánica intentando estar entre los cuatro mejores del planeta. El mendocino Lautaro Martínez forma parte del plantel que disputa el Mundial de la categoría en La India.

Temas relacionados:

Más sobre Hockey sobre césped

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas