Las Leoncitas igualaron con Bélgica y siguen soñando en el Mundial de hockey sobre césped

El debut con goleada 13 a 0 sobre Zimbabue claramente no sería el mismo desarrollo para el segundo encuentro de la zona. Bélgica es un equipo de los potencia a nivel global y lo demostró jugándole de igual a igual a la Selección argentina, que contaron con las mendocinas Sol Guignet y Milagros Alastra.

leoncitas (2) Tras empatar con Bélgica, Las Leoncitas cierran el grupo vs Galés.

Las chicas se pusieron arriba rápidamente por el tanto de Catalina Stamati (a los 14 minutos del encuentro) pero no lograron sostener la ventaja y las belgas lograron la paridad por intermedio de De Clerck.