Las Leoncitas igualaron con Bélgica y siguen soñando en el Mundial de hockey sobre césped

Sentenciado el resultado, Las Leoncitas ya piensan en lo que viene. Galés asoma en el calendario, mañana desde las 20.15, buscando cerrar de la mejor manera el grupo para llegar contra un rival menor a la instancia de cuartos de final. El objetivo será ganar por un buen margen para superar a su rival de ayer en el primer puesto.
Los Leoncitos van por las semis del Mundial
En el mismo certamen pero de caballeros, Los Leoncitos jugarán hoy ante Países Bajos la instancia de cuartos de final. Tras cerrar fase de grupos con dos victorias y un empate, ahora los chicos se medirán ante la Naranja Mecánica intentando estar entre los cuatro mejores del planeta. El mendocino Lautaro Martínez forma parte del plantel que disputa el Mundial de la categoría en La India.