Las Leonas en la Pro League 2025/26: días, horarios y el plantel para los partidos en Santiago del Estero

El cuerpo técnico de Las Leonas, encabezado por Fernando Ferrara, dio a conocer el listado de 24 jugadoras convocadas para disputar el inicio de la séptima edición de la Pro League 2025-26, en Santiago del Estero.
El seleccionado argentino iniciará el certamen organizado por la FIH recibiendo a Alemania y Paises Bajos en una fecha que se llevará a cabo del martes 9 al domingo 14 de diciembre. Todos los partidos se verán en vivo por ESPN y Disney Plus.
Durante 6 días habrá dos partidos por jornada y cada equipo se enfrentará 2 veces entre sí asegurando jugar un total de 4 partidos. Las entradas se encuentran a la venta por día, son válidas para ambos partidos de la jornada y se pueden adquirir en Ticketek.
Santiago del Estero será otra vez el escenario del inicio de la temporada de la Pro League donde las Leonas buscarán sumar importantes puntos de cara al gran objetivo de la temporada: la clasificación directa a Los Ángeles 2028.
