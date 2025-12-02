Las Leonas en la Pro League 2025/26: días, horarios y el plantel para los partidos en Santiago del Estero

El seleccionado argentino iniciará el certamen organizado por la FIH recibiendo a Alemania y Paises Bajos en una fecha que se llevará a cabo del martes 9 al domingo 14 de diciembre. Todos los partidos se verán en vivo por ESPN y Disney Plus.

Leonas

Durante 6 días habrá dos partidos por jornada y cada equipo se enfrentará 2 veces entre sí asegurando jugar un total de 4 partidos. Las entradas se encuentran a la venta por día, son válidas para ambos partidos de la jornada y se pueden adquirir en Ticketek.