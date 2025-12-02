Inicio Ovación Hockey sobre césped Las Leonas
Pro League

Las Leonas en la Pro League 2025/26: días, horarios y el plantel para los partidos en Santiago del Estero

Las Leonas ya tienen las 24 jugadoras convocadas para disputar el inicio de la séptima edición de la Pro League 2025-26, en Santiago del Estero.

Por UNO

El cuerpo técnico de Las Leonas, encabezado por Fernando Ferrara, dio a conocer el listado de 24 jugadoras convocadas para disputar el inicio de la séptima edición de la Pro League 2025-26, en Santiago del Estero.

El seleccionado argentino iniciará el certamen organizado por la FIH recibiendo a Alemania y Paises Bajos en una fecha que se llevará a cabo del martes 9 al domingo 14 de diciembre. Todos los partidos se verán en vivo por ESPN y Disney Plus.

Leonas

Durante 6 días habrá dos partidos por jornada y cada equipo se enfrentará 2 veces entre sí asegurando jugar un total de 4 partidos. Las entradas se encuentran a la venta por día, son válidas para ambos partidos de la jornada y se pueden adquirir en Ticketek.

Santiago del Estero será otra vez el escenario del inicio de la temporada de la Pro League donde las Leonas buscarán sumar importantes puntos de cara al gran objetivo de la temporada: la clasificación directa a Los Ángeles 2028.

Las Leonas para la Pro League

  • CRISTINA COSENTINO
  • LOURDES PEREZ ITURRASPE
  • AGUSTINA GORZELANY
  • SOFIA TOCCALINO
  • VALENTINA RAPOSO
  • SOFIA CAIRO
  • VALENTINA FEROLA
  • VALENTINA COSTA BIONDI
  • SOL LOMBARDO
  • AGOSTINA ALONSO
  • VICTORIA MIRANDA
  • EUGENIA TRINCHINETTI
  • MARIA PAULA ORTIZ
  • CANDELA ESANDI
  • VICTORIA SAUZE VALDEZ
  • CATALINA ANDRADE
  • CATALINA ALIMENTI
  • JULIETA ARCIDIACONO
  • BRISA BRUGGESSER
  • MARIA JOSE GRANATTO
  • MARIA VICTORIA GRANATTO
  • JULIETA JANKUNAS
  • MARIA EMILIA LARSEN
  • AYLÍN OVEJERO

El fixture de Las Leonas en Santiago del Estero

MIÉRCOLES 10 DE DICIEMBRE

  • ARGENTINA - ALEMANIA | 21.30 hs

JUEVES 11 DE DICIEMBRE

  • ARGENTINA - PAÍSES BAJOS | 21.30 hs

SÁBADO 13 DE DICIEMBRE

  • ARGENTINA - ALEMANIA | 21.30 hs

DOMINGO 14 DE DICIEMBRE

  • ARGENTINA - PAÍSES BAJOS | 21.30 hs

Las Leonas en la Pro League 2025/26

  • En Argentina (9-14 de diciembre de 2025) vs Alemania y Países Bajos.
  • En Australia (10-15 de febrero de 2026): vs Australia e Irlanda.
  • En Bélgica (13-21 de junio de 2026): vs Bélgica y China.
  • En Inglaterra (23-28 de junio de 2026): vs Inglaterra y España.

