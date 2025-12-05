Ciberdelitos y "policiamiento". En esos dos aspectos estará puesto el foco de una capacitación que recibirá la Policía de Mendoza por parte de especialistas de Alemania.
Mendoza acordó recibir capacitación alemana en ciberdelitos y"policiamiento"
Mercedes Rus firmó un convenio con la Fundación Hanns Seidel de Alemania para capacitar a policías de Mendoza. Llegaron especialistas de Baviera
Así se acordó en un convenio firmado por Mendoza -a través de la ministra de Seguridad, Mercedes Rus- y la Fundación Hanns Seidel, de Alemania.
El objetivo es profundizar y modernizar la formación de los miembros de la fuerza para la resolución de delitos que se consideran cada vez más complejos.
Lo que dijo Mercedes Rus
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus destacó que "Mendoza cuenta con unidades formativas reconocidas que incluso capacitan a policías de otras provincias y del exterior. Aun así la profesionalización debe profundizarse con nuevos acuerdos y cooperación internacional".
El acuerdo habilita la llegada de instructores de la policía de la localidad alemana de Baviera para capacitar a las fuerzas locales y, a la vez, prevé que efectivos mendocinos viajen a ese país para realizar entrenamientos prácticos, todo afrontado con financiamiento de la fundación.
La ministra Rus repasó: “Tenemos efectivos que se han ido a capacitar a Israel; las Fuerzas de Operaciones Especiales han capacitado a policías españoles; tenemos unidades de muchísimo prestigio. A su vez, contamos con áreas que forman a otras policías provinciales, como UMAR, la policía en moto que capacita al resto del país, y es un orgullo que nuestros efectivos lleven el estandarte de la Policía de Mendoza”.
Y sumó: “La Policía Turística capacita al resto de las policías del país. También tenemos a la Policía de Investigaciones con un alto porcentaje de esclarecimientos y eso también nos llena de orgullo”.
Sin embargo, precisó: “Con eso solo no basta y ese es el principio para seguir profesionalizándonos. Tenemos que estar a la altura de las demandas y de la complejidad social”.
Formación en estafas digitales y estrategias de policiamiento
Tras la firma del convenio, comenzaron las capacitaciones. La primera instancia estuvo a cargo del especialista Martín Nessi, quien expuso sobre “Investigación en el marco de ciberestafas”, una problemática en expansión que demanda nuevas técnicas para rastrear operaciones electrónicas, analizar patrones y trabajar en entornos digitales.
Este viernes continuará la segunda instancia de formación, centrada en policiamiento focalizado y técnicas blandas para el abordaje comunitario. El docente Gastón Pezzuchi brindará herramientas para intervenir en delitos sociales, mejorar la interacción con el entorno y desarrollar estrategias de prevención basadas en evidencia.