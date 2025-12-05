Mendoza acordó recibir capacitación alemana en ciberdelitos y"policiamiento"

mercedes rus con Fundación Hanns Seidel La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, con el representante de la Fundación Hanns Seidel de Alemania, Klaus Gorg Binder y Andreas Vollmer, cónsul de Alemania en Mendoza. Foto: Gobierno de Mendoza.

Lo que dijo Mercedes Rus

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus destacó que "Mendoza cuenta con unidades formativas reconocidas que incluso capacitan a policías de otras provincias y del exterior. Aun así la profesionalización debe profundizarse con nuevos acuerdos y cooperación internacional".

Necesitamos estar a la altura de las nuevas demandas. El intercambio con Alemania nos permite sumar experiencia, comparar modelos de actuación y fortalecer nuestra capacidad investigativa Necesitamos estar a la altura de las nuevas demandas. El intercambio con Alemania nos permite sumar experiencia, comparar modelos de actuación y fortalecer nuestra capacidad investigativa

El acuerdo habilita la llegada de instructores de la policía de la localidad alemana de Baviera para capacitar a las fuerzas locales y, a la vez, prevé que efectivos mendocinos viajen a ese país para realizar entrenamientos prácticos, todo afrontado con financiamiento de la fundación.

La ministra Rus repasó: “Tenemos efectivos que se han ido a capacitar a Israel; las Fuerzas de Operaciones Especiales han capacitado a policías españoles; tenemos unidades de muchísimo prestigio. A su vez, contamos con áreas que forman a otras policías provinciales, como UMAR, la policía en moto que capacita al resto del país, y es un orgullo que nuestros efectivos lleven el estandarte de la Policía de Mendoza”.

Y sumó: “La Policía Turística capacita al resto de las policías del país. También tenemos a la Policía de Investigaciones con un alto porcentaje de esclarecimientos y eso también nos llena de orgullo”.

Sin embargo, precisó: “Con eso solo no basta y ese es el principio para seguir profesionalizándonos. Tenemos que estar a la altura de las demandas y de la complejidad social”.

Formación en estafas digitales y estrategias de policiamiento

Tras la firma del convenio, comenzaron las capacitaciones. La primera instancia estuvo a cargo del especialista Martín Nessi, quien expuso sobre “Investigación en el marco de ciberestafas”, una problemática en expansión que demanda nuevas técnicas para rastrear operaciones electrónicas, analizar patrones y trabajar en entornos digitales.

Este viernes continuará la segunda instancia de formación, centrada en policiamiento focalizado y técnicas blandas para el abordaje comunitario. El docente Gastón Pezzuchi brindará herramientas para intervenir en delitos sociales, mejorar la interacción con el entorno y desarrollar estrategias de prevención basadas en evidencia.