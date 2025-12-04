Inicio Ovación Fútbol Matías Galarza Fonda
Matías Galarza Fonda y su optimista mensaje a los hinchas de River de cara a la temporada 2026

Matías Galarza Fonda estuvo lejos del nivel que se esperaba tras su llegada a River. Pese a ello, se mostró entusiasmado de cara al 2026 que se avecina

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone
Matías Galarza Fonda se mostró optimista de cara al 2026.

Matías Galarza Fonda parece haber sobrevivido al recorte de Marcelo Gallardo pensando en la próxima temporada. Pese a que su nivel estuvo muy lejos de lo esperado, el exjugador de Talleres de Córdoba entraría en los planes del DT de cara al River modelo 2026.

En este contexto, el hombre de 23 años le envió un contundente mensaje a los hinchas del Millonario. En la alfombra roja de los premios de la Federación de Paraguay, donde fue galardonado por su actuación en la Albirroja, le envió un contundente mensaje a los hinchas del Millonario.

El mensaje de Matías Galarza Fonda a los hinchas de River

Luego de un cierre de temporada lejos de lo esperado, sobre todo tras su error en el partido ante Racing en el Cilindro de Avellaneda, el mediocampista paraguayo sorprendió con su respuesta.

Consultado por su balance de la temporada, comenzó: “Cerrando un año dentro de todo bien en lo personal, viví muchas experiencias, la verdad que fue un 2025 con buenos momentos. El final se complicó un poco pero bueno lo tomo como aprendizaje".

"Estoy feliz en el club donde estoy. Se viene un 2026 soñado así que preparándome para eso. Voy a dar lo mejor de mí. Lastimosamente no se pudieron dar las cosas, pero el 2026 va a ser un excelente año si Dios quiere“, cerró Galarza Fonda en su charla con el programa Pasión Estudio Paraguay.

Su posteo tras la eliminación con Racing

Matías Galarza Fonda quedó marcado por su error en el tercer gol de Racing, el cual significó la eliminación de River en los octavos de final del torneo Clausura de la Liga Profesional. Tras su yerro, y su pedido de disculpas en el camarín, le habló a los hinchas a través de las redes sociales.

En su posteo, escribió: “Hoy quiero pedirle disculpas a toda la hinchada de River. Desde que llegué, hace poco más de tres meses, jamás imaginé encontrarme en esta situación, ni en lo personal ni en lo institucional. Hoy me toca aprender, levantar cabeza, trabajar sobre mis errores y buscar mi mejor versión. ¡Amo este club y voy a dar lo mejor de mí para salir adelante y dejarlo en lo más alto, como tiene que ser!”.

