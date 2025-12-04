Matías Galarza Fonda y su optimista mensaje a los hinchas de River de cara a la temporada 2026

Consultado por su balance de la temporada, comenzó: “Cerrando un año dentro de todo bien en lo personal, viví muchas experiencias, la verdad que fue un 2025 con buenos momentos. El final se complicó un poco pero bueno lo tomo como aprendizaje".

"Estoy feliz en el club donde estoy. Se viene un 2026 soñado así que preparándome para eso. Voy a dar lo mejor de mí. Lastimosamente no se pudieron dar las cosas, pero el 2026 va a ser un excelente año si Dios quiere“, cerró Galarza Fonda en su charla con el programa Pasión Estudio Paraguay.

Su posteo tras la eliminación con Racing

Matías Galarza Fonda quedó marcado por su error en el tercer gol de Racing, el cual significó la eliminación de River en los octavos de final del torneo Clausura de la Liga Profesional. Tras su yerro, y su pedido de disculpas en el camarín, le habló a los hinchas a través de las redes sociales.

En su posteo, escribió: “Hoy quiero pedirle disculpas a toda la hinchada de River. Desde que llegué, hace poco más de tres meses, jamás imaginé encontrarme en esta situación, ni en lo personal ni en lo institucional. Hoy me toca aprender, levantar cabeza, trabajar sobre mis errores y buscar mi mejor versión. ¡Amo este club y voy a dar lo mejor de mí para salir adelante y dejarlo en lo más alto, como tiene que ser!”.