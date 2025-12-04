Copa Argentina confirmó la fecha para el sorteo de la edición 2026: cuándo, dónde y a qué hora es

El pasado 5 de noviembre, Independiente Rivadavia venció a Argentinos Juniors por penales y se coronó, por primera vez en su historia, como el campeón de la Copa Argentina. A un mes de aquel hito para el elenco mendocino, desde la organización del evento confirmaron cuándo será el sorteo de su próxima edición.
El próximo miércoles, 10 de diciembre a las 12, se conocerá el camino de cada uno de los 64 equipos clasificados. El lugar elegido es, como suele suceder, el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza.
Sistema de clasificación a la Copa Argentina 2026
La Copa Argentina está conformada por todos los equipos de la Liga Profesional (30), 15 equipos de la Primera Nacional (los siete mejores clasificados de cada zona al Reducido y el mejor octavo), 5 de la Primera B Metropolitana (campeón, el ganador del segundo ascenso y los tres primeros equipos de la tabla Anual).
A su vez, son 4 de la Primera C (campeón, perdedor de la final, ganador del Reducido y ganador del torneo Reducido por el cuarto cupo a la Copa Argentina 2026). Por último, son 10 equipos del Federal A (los mejores posicionados de la segunda fase de la Reválida).
Los 64 clasificados a la Copa Argentina 2026
Liga Profesional de Fútbol (30 equipos)
Aldosivi
Argentinos Juniors
Atlético Tucumán
Banfield
Barracas Central
Belgrano
Boca Juniors
Central Córdoba (SdE)
Defensa y Justicia
Deportivo Riestra
Estudiantes de La Plata
Gimnasia y Esgrima La Plata
Godoy Cruz
Huracán
Independiente
Independiente Rivadavia
Instituto
Lanús
Newell's Old Boys
Platense
Racing Club
River Plate
Rosario Central
San Lorenzo
San Martín (SJ)
Sarmiento (J)
Talleres (C)
Tigre
Unión (SF)
Vélez Sarsfield
Primera Nacional (15 equipos)
Agropecuario
Atlanta
Chaco For Ever
Deportivo Maipú
Deportivo Morón
Estudiantes (BA)
Estudiantes (RC)
Gimnasia y Esgrima de Jujuy
Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Gimnasia y Tiro de Salta
San Martín de Tucumán
San Miguel
Temperley
Tristán Suárez
Deportivo Madryn
Torneo Federal A (10 equipos)
Argentino de Monte Maíz
Atenas de Río Cuarto
Atlético de Rafaela
Ciudad de Bolívar
Deportivo Rincón
Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy
Olimpo
San Martín de Formosa
Sarmiento La Banda
Sportivo Belgrano
Primera B Metropolitana (5 equipos)
Acassuso
Argentino de Merlo
Deportivo Armenio
Midland
Real Pilar
Primera C (4 equipos)
Camioneros
Ituzaingó
Sportivo Barracas
Deportivo Español o Claypole (el cupo restante se define entre estos dos)