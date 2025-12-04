Inicio Ovación Fútbol Copa Argentina
Copa Argentina confirmó la fecha para el sorteo de la edición 2026: cuándo, dónde y a qué hora es

Luego de la coronación de Independiente Rivadavia, desde Copa Argentina anunciaron la fecha para el sorteo de su edición 2026

Independiente Rivadavia buscará, en 2026, defender la corona.

El pasado 5 de noviembre, Independiente Rivadavia venció a Argentinos Juniors por penales y se coronó, por primera vez en su historia, como el campeón de la Copa Argentina. A un mes de aquel hito para el elenco mendocino, desde la organización del evento confirmaron cuándo será el sorteo de su próxima edición.

El próximo miércoles, 10 de diciembre a las 12, se conocerá el camino de cada uno de los 64 equipos clasificados. El lugar elegido es, como suele suceder, el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza.

Sistema de clasificación a la Copa Argentina 2026

La Copa Argentina está conformada por todos los equipos de la Liga Profesional (30), 15 equipos de la Primera Nacional (los siete mejores clasificados de cada zona al Reducido y el mejor octavo), 5 de la Primera B Metropolitana (campeón, el ganador del segundo ascenso y los tres primeros equipos de la tabla Anual).

A su vez, son 4 de la Primera C (campeón, perdedor de la final, ganador del Reducido y ganador del torneo Reducido por el cuarto cupo a la Copa Argentina 2026). Por último, son 10 equipos del Federal A (los mejores posicionados de la segunda fase de la Reválida).

Sebastián Villa fue pieza fundamental en la coronación de la Lepra.

Los 64 clasificados a la Copa Argentina 2026

Liga Profesional de Fútbol (30 equipos)

  • Aldosivi
  • Argentinos Juniors
  • Atlético Tucumán
  • Banfield
  • Barracas Central
  • Belgrano
  • Boca Juniors
  • Central Córdoba (SdE)
  • Defensa y Justicia
  • Deportivo Riestra
  • Estudiantes de La Plata
  • Gimnasia y Esgrima La Plata
  • Godoy Cruz
  • Huracán
  • Independiente
  • Independiente Rivadavia
  • Instituto
  • Lanús
  • Newell's Old Boys
  • Platense
  • Racing Club
  • River Plate
  • Rosario Central
  • San Lorenzo
  • San Martín (SJ)
  • Sarmiento (J)
  • Talleres (C)
  • Tigre
  • Unión (SF)
  • Vélez Sarsfield

Primera Nacional (15 equipos)

  • Agropecuario
  • Atlanta
  • Chaco For Ever
  • Deportivo Maipú
  • Deportivo Morón
  • Estudiantes (BA)
  • Estudiantes (RC)
  • Gimnasia y Esgrima de Jujuy
  • Gimnasia y Esgrima de Mendoza
  • Gimnasia y Tiro de Salta
  • San Martín de Tucumán
  • San Miguel
  • Temperley
  • Tristán Suárez
  • Deportivo Madryn

Torneo Federal A (10 equipos)

  • Argentino de Monte Maíz
  • Atenas de Río Cuarto
  • Atlético de Rafaela
  • Ciudad de Bolívar
  • Deportivo Rincón
  • Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy
  • Olimpo
  • San Martín de Formosa
  • Sarmiento La Banda
  • Sportivo Belgrano

Primera B Metropolitana (5 equipos)

  • Acassuso
  • Argentino de Merlo
  • Deportivo Armenio
  • Midland
  • Real Pilar

Primera C (4 equipos)

  • Camioneros
  • Ituzaingó
  • Sportivo Barracas
  • Deportivo Español o Claypole (el cupo restante se define entre estos dos)

