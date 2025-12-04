Copa Argentina confirmó la fecha para el sorteo de la edición 2026: cuándo, dónde y a qué hora es

El próximo miércoles, 10 de diciembre a las 12, se conocerá el camino de cada uno de los 64 equipos clasificados. El lugar elegido es, como suele suceder, el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza.

futbol-copa argentina-final-independiente rivadavia-campeón Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Sistema de clasificación a la Copa Argentina 2026

La Copa Argentina está conformada por todos los equipos de la Liga Profesional (30), 15 equipos de la Primera Nacional (los siete mejores clasificados de cada zona al Reducido y el mejor octavo), 5 de la Primera B Metropolitana (campeón, el ganador del segundo ascenso y los tres primeros equipos de la tabla Anual).