Los tres candidatos a la presidencia de Godoy Cruz que tratarán de sacarlo de la Primera Nacional

chapini-godoy-cruz Alejandro Chapini y José Mansur irán por la presidencia del Tomba. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Dos de ellos se conocen muy bien, como Alejandro Chapini y José Mansur. Las dos primeras listas que surgieron fueron una división del oficialismo, que competirán por la conducción de club junto a Adrián Sajú.

Alejandro Chapini y José Mansur van por primera vez por caminos diferentes

Alejandro Chapini y José Mansur son dirigentes de Godoy Cruz desde la llegada de Acción Deportiva en 2001, cuando ambos eran colaboradores. Con el tiempo lograron ser presidentes (Mansur lo fue entre 2012 y 2021, y Chapini estuvo entre el 2021 y el 2025) y siempre trabajaron juntos, a pesar de tener diferencias.