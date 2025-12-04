Los tres candidatos a la presidencia de Godoy Cruz que tratarán de sacarlo de la Primera Nacional

Alejandro Chapini lidera "Fuerza Tombina, mientras que José Mansur encabeza Unidad Tombina.
Adrián Sajú va por su revancha en Godoy Cruz
Adrián Sajú ya fue candidato en las elecciones de 2021, perdió frente a Alejandro Chapini y ahora irá por su revancha con la lista denominada Primero Godoy Cruz.
Godoy Cruz: el padrón de las elecciones para votar al nuevo presidente
Desde el club Godoy Cruz invitaron a sus hinchas a que revisen el padrón electoral para verificar si están habilitados o no para votar en las próximas elecciones. Si no se registran cambios serán en total 1830 personas quienes podrán expresarse en las urnas.
Para verificar si el socio pleno está habilitado para votar, debe ingresar al siguiente link donde podrá buscar los datos de manera sencilla: padrón electoral con derecho a voto.