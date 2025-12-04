Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Elecciones en el Tomba

Los tres candidatos a la presidencia de Godoy Cruz que tratarán de sacarlo de la Primera Nacional

Godoy Cruz tiene a sus tres candidatos a presidente para las elecciones del próximo 13 de diciembre. Alejandro Chapini y José Mansur van por caminos diferentes

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
José Mansur y Alejandro Chapini por primera vez van por caminos diferentes por la conducción de Godoy Cruz.

Godoy Cruz terminó muy mal este 2025 con el descenso a la Primera Nacional, una situación que nadie imaginaba, en el año que volvió al Feliciano Gambarte, y volvió a jugar la Copa Sudamericana. Ahora buscará volver a Primera división con tres candidatos que buscan quedarse con la conducción del club en las elecciones que se realizarán el próximo 13 de diciembre.

chapini-godoy-cruz
Alejandro Chapini y José Mansur irán por la presidencia del Tomba.

Dos de ellos se conocen muy bien, como Alejandro Chapini y José Mansur. Las dos primeras listas que surgieron fueron una división del oficialismo, que competirán por la conducción de club junto a Adrián Sajú.

Alejandro Chapini y José Mansur van por primera vez por caminos diferentes

Alejandro Chapini y José Mansur son dirigentes de Godoy Cruz desde la llegada de Acción Deportiva en 2001, cuando ambos eran colaboradores. Con el tiempo lograron ser presidentes (Mansur lo fue entre 2012 y 2021, y Chapini estuvo entre el 2021 y el 2025) y siempre trabajaron juntos, a pesar de tener diferencias.

Alejandro Chapini lidera "Fuerza Tombina, mientras que José Mansur encabeza Unidad Tombina.

Adrián Sajú va por su revancha en Godoy Cruz

Adrián Sajú ya fue candidato en las elecciones de 2021, perdió frente a Alejandro Chapini y ahora irá por su revancha con la lista denominada Primero Godoy Cruz.

Godoy Cruz: el padrón de las elecciones para votar al nuevo presidente

Desde el club Godoy Cruz invitaron a sus hinchas a que revisen el padrón electoral para verificar si están habilitados o no para votar en las próximas elecciones. Si no se registran cambios serán en total 1830 personas quienes podrán expresarse en las urnas.

Para verificar si el socio pleno está habilitado para votar, debe ingresar al siguiente link donde podrá buscar los datos de manera sencilla: padrón electoral con derecho a voto.

