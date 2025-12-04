Cerebro: para evitar el deterioro cognitivo, un neurólogo aconseja abandonar un arraigado hábito a los 65 años

Lo más probable es que en estas situaciones simplemente no estemos lo suficientemente concentrados o que estemos preocupados por otras cosas y no prestemos la atención suficiente. incluso pueden ser consecuencias del síndrome de burn out. La mayoría tenemos lapsus de memoria, pero a partir de determinadas edades pueden ser señales de un incipiente deterioro cognitivo.

“La mayoría de estos casos de fallas en la memoria son simples de faltas de atención o concentración. Si estás en una fiesta y no recuerdas el nombre o de dónde conoces a la persona que se acercó a hablarte, es común.

alcoholismo 4 El neurólogo Richard Restak recomienda a sus pacientes dejar el acohol total y permanentemente a partir de los 65 años.

“Pero si olvidas dónde dejaste las llaves del coche y luego las encuentras dentro de la nevera, es el primer síntoma de algo grave: eso va un poco más allá del olvido”, profundizó el ex presidente de la Asociación Estadounidense de Neuropsiquiatría.

Cerebro: cómo prevenir el deterioro cognitivo

Por suerte, no solo se puede mejorar la memoria con la práctica, como por ejemplo leyendo con regularidad, sino que cada vez parece más probable que algunos casos de Alzheimer y deterioro cognitivo se puedan prevenir o retrasar su desarrollo apoyándose en un estilo de vida saludable.

Esto va más allá de aspectos como mantenerse activo, descansar adecuadamente, cuidar la vista y la audición o adherirse a una dieta saludable, sino también evitando ciertas sustancias muy dañinas como el alcohol.

“El alcohol es una neurotoxina muy, muy débil, no es bueno para las células nerviosas. Recomiendo a todos mis pacientes que pasados los 65 años se abstengan total y permanentemente de beber alcohol”, sugiere el neurocientífcio.

Finalmente agrega: “Nadie puede garantizar que alguien no vaya padecer demencia. Yo lo comparo con conducir un coche: no se puede garantizar que no se vaya a tener un accidente, pero si se lleva el cinturón de seguridad, se controla la velocidad y se mantiene el coche en buen estado, se pueden reducir las posibilidades”, concluye el doctor Restak.