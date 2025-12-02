La enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia que tiene que ver con el proceso biológico que comienza con la aparición en el cerebro de una acumulación de proteínas en forma de placas amiloides y ovillos neurofibrilares, lo que hace que las neuronas cerebrales mueran con el tiempo provocando una disminución del cerebro.
Alzheimer: la actividad física que puede retrasar los síntomas de la enfermedad hasta siete años
Un estudio médico desarrollado en adultos con riesgos de padecer Alzheimer reveló que caminar entre 5.000 y 7.500 pasos diarios ayudaría a retrasar lo síntomas de la enfermedad
Las causas exactas de la enfermedad de Alzheimer no se comprenden en su totalidad, pero a un nivel básico, las proteínas del cerebro no funcionan de la forma habitual.
Un estudio reciente desarrollado en adultos con alto riesgo de progresar esta enfermedad neurodegenerativa reveló que caminar 5.000 y 7.500 pasos diarios podrían ayudar a retrasar la aparición de síntomas de esta afección de la salud en un promedio de siete años, mientras que, por el contrario, las personas sedentarias presentaron un mayor deterioro cognitivo.
Los primeros síntomas de Alzheimer incluyen problemas de memoria, como olvidar eventos recientes, y dificultad para realizar tareas cotidianas que antes resultaban sencillas. Otros signos de alerta de esta enfermedad son desorientación en lugares familiares, problemas de lenguaje (como encontrar palabras), dificultades con el juicio o comportamientos inusuales, cambios de humor y personalidad, y pérdida de interés en distintas actividades.
La investigación realizada por Mass General Brigham Hospital de Estados Unidos, publicado en Nature Medicine, destaca que aumentar ligeramente la actividad física puede ralentizar el deterioro cognitivo en personas con alto riesgo de desarrollar Alzheimer.
Los científicos analizaron a 296 adultos de entre 50 y 90 años incluidos en el Harvard Aging Brain Study, todos sin síntomas de demencia al inicio y midieron los niveles de las proteínas amiloide-beta y tau, vinculadas al Alzheimer mediante escáneres cerebrales (PET), a la vez que siguieron la evolución cognitiva de los participantes durante una media de nueve años.
Los resultados destacaron que quienes caminaban de 3.000 a 5.000 pasos diarios retrasaron la aparición de síntomas de Alzheimer en un promedio de tres años, mientras que los que alcanzaban entre 5.000 y 7.500 pasos lograron ralentizarlo hasta siete años de diferencia. Por el contrario, las personas sedentarias mostraron un aumento más rápido de proteínas tóxicas y un mayor deterioro cognitivo.
“Estos datos ayudan a explicar por qué algunas personas con riesgo de Alzheimer no evolucionan tan rápido como otras”, explicó Jasmeer Chhatwal, neurólogo y autor principal del estudio: “Los factores de estilo de vida pueden influir en las etapas más tempranas de la enfermedad”, destacó el especialista.
El beneficio de la actividad física se asoció principalmente con un ritmo más lento de acumulación de tau, la proteína que daña las neuronas y, según los autores, mantenerse activo no solo fortalece el cuerpo, sino también el cerebro. “Cada paso cuenta, incluso, pequeños aumentos en la actividad diaria pueden generar beneficios duraderos”, señaló la neuróloga Wendy Yau.