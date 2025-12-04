La comida de las fiestas: el mejor método para recalentar el asado de Fin de Año.

Comida fiestas comida Lo que quedó del menú elegido para la última noche del año: el mejor método para recalentar el asado de Fin de Año. Foto gentileza a24.com

Lo más importante a tener en cuenta al momento de recalentar la carne es controlar la temperatura, que el tiempo sea el suficiente para que no se pase la cocción y agregar humedad para que la carne pueda recuperar su jugo.

El horno de la cocina es el que reúne las mejores características y más efectivo para recalentar la carne, cerdo o pollo. Para lograr que que de como recién hecha, un dato a tener en cuenta es que el horno debe ser precalentado a 150º durante unos 10 minutos.

La carne de asado debe ser colocada en una bandeja y agregarle en la base un poco de agua o caldo para que no se seque. Además es importante que la bandeja que contiene la comida sea cubierta con un papel aluminio, dejar la carne en el horno durante 20 o 30 minutos teniendo en cuenta el tamaño y la cocción que se elija, es decir solo calentarla o dejar que se cocina un poco más.

En el caso que el asado se haya preparado con salsas, guisos o se quiera recalentar un pollo al horno, se recomienda utilizar una sartén, la que habrá que ponerla a fuego medio-bajo con la comida a recalentar y agregarle medio pocillo de agua de agua. Es importante en este caso poner la tapa a la sartén, ya que esta permite hidratar la carne y que se origine vapor en el recipiente.

En algunos casos, las personas prefieren recalentar su asado o la comida que quedó en un horno a microondas, aunque los expertos aseguran que ese método debe ser utilizado con cuidado porque puede arruinar la carne.

Si se elige utilizar el microondas es importante cortar la carne en porciones medianas y sumarle por encima una pequeña cantidad de caldo o salsa. Con la tapa de silicona del horno hay que tapar el plato, o también se puede utilizar papel film apto para microondas.

El microondas debe ponerse en una potencia baja en periodos cortos de tiempo de entre uno o dos minutos para calentar la comida y revisándolo en cada tiempo de calentamiento.

Comida fiesta horno El horno a microondas puede ser utilizado para recalentar la comida que quedó, pero debe controlarse el tiempo de cocción. Foto gentileza perfil.com

Por supuesto que hay otras alternativas para utilizar el asado que quedó el día anterior o crear nuevas recetas que realzar el sabor de la carne. Entre esas variantes aparecen los tacos, wraps, burritos o fajitas con cebollas y pimientos.

Mientras que con los restos de pollo o carne de asado se pueden hacer ensaladas, tipo salpicón o bocadillos con salsas. Para aprovechar las proteínas de otros ingredientes se pueden elaborar croquetas con carne o cerdo desmenuzado. Cocinar arroz o fideos salteados con verduras también aparecen como opciones para aprovechar los restos del asado.

Fuente: lanacion.com.ar