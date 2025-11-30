Los sí y los no para una fiesta/cena corporativa de fin de año

Fiesta de fin de año: vestirse como de costumbre

Puedes optar por una versión mejorada de tu atuendo cotidiano: traje sastre, camisa impecable o un vestido midi. Si en la oficina usas jeans y blazer, puedes cambiar a pantalones oscuros y una blusa satinada. Lo ideal es no excederse con experimentos que puedan suponer un riesgo muy elevado y que atenten contra tu comodidad, es decir, si nunca llevas tacones altos al trabajo, tampoco lo hagas en la cena.

blazer Si en el día a día utilizas blazers, puedes combinarlo para crear un look para la cena corporativa.

Sí a los brillos, pero en su justa medida

Incorpora un detalle festivo, una cartera metálica, zapatos con brillo o un top con lentejuelas finas, para dar la nota de fiesta pero sin exagerar. Un accesorio llamativo o una prenda basta, ya que puede ser demasiado exagerado si abusas de ellos. Si nunca llevas este tipo de colores o tejidos, deja que protagonicen tus accesorios o simplemente opta por ignorarlos. No hace falta llevar lentejuelas para vestir bien estas fiestas.

Comodidad ante todo

Lleva calzado que puedas sostener varias horas y prendas que permitan moverte y socializar sin ajustes incómodos. Es importante probar el conjunto unos días antes, para confirmar que todo queda bien y no te limita al bailar o sentarte. No hace falta recrear grandes estilismos, pues cuando estés allí lo ideal es pasarla bien sin incomodidades.

stilettos Si no estás acostumbrada a utilizar zapatos de tacón, no los uses el día de la fiesta.

Inversiones a largo plazo

Elige piezas versátiles que puedas seguir usando en otras ocasiones, vestidos clásicos, abrigos de calidad, camisa blanca o pantalón negro. Así conviertes el gasto en una inversión: looks reutilizables y adecuados para futuras fiestas o incluso para el día a día en el trabajo.