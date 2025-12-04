Mundial de Handball Femenino: La Garra cayó ante Polonia

Elke Karsten fue la figura del encuentro con 9 goles y se quedó con el premio a la MVP.

Tras la derrota, Karsten dijo: “Jugamos un muy buen partido, tengo bronca porque sé que lo tendríamos que haber ganado. Podíamos ganarlo”. También destacó la actitud del equipo: “No bajamos los brazos en ningún momento y eso es lo importante”.

La Garra llegó a esta instancia tras superar a Egipto y competir de igual a igual ante Países Bajos y Austria en la fase de grupos. Karsten reconoció: “Nos faltó saber manejar los minutos finales, eso se gana con más partidos de este nivel”.

La formación inicial del elenco nacional fue la siguiente: Valentina Menucci, Ayelén García, Malena Cavo, Micaela Casasola, Elke Karsten, Lucía Dalle Crode y Giuliana Gavilan.

Lo que viene para La Garra en el Mundial de Handball Femenino:

La Garra volverá a jugar el próximo sábado, desde las 14 hora argentina, ante Francia, uno de los grandes candidatos al título. Pese al golpe, la Selección mantiene la confianza: “Vamos a dar batalla. Queremos llevarnos los dos puntos y terminar el Main Round con un triunfo”, remarcó la referente.