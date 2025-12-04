Este restaurante fue elegido como el mejor de Argentina en la lista 50 Best 2025

parrillada argentina Don Julio es la parrilla número uno del mundo.

En esta ocasión, Buenos Aires volvió a destacarse como una de las grandes capitales culinarias de América Latina, ya que ocho restaurantes del ranking están en la ciudad, por lo que superó a Lima con siete y a Santiago con cinco locales gastronómicos. Buenos Aires es un destino obligado para los amantes de la comida.

El mejor restaurante argentino

El restaurante Don Julio se ubica en Palermo en calle Guatemala 4699. Con más de 25 años de trayectoria, pasó de ser una parrilla de barrio para convertirse en el mejor restaurante del país. En 2024 fue número uno y en la edición de 2025 quedó en el tercer lugar. También, fue reconocido en la lista de Los 50 Mejores Restaurantes del Mundo (en el puesto 10 en 2024) y recibió una Estrella Michelin y una Estrella Verde Michelin en 2024.

Su dueño, Pablo Rivero, y el chef Guido Tassi son reconocidos por los altos estándares de calidad de las carnes con que trabajan, la creatividad de sus guarniciones y un servicio de alto nivel. Casi todo lo que se encuentra en el menú proviene de la granja propia del restaurante en las afueras de Buenos Aires.

Embed - Don Julio en Instagram: "¡Gracias @theworlds50best #latam50best ! Es un gran honor que la cocina tradicional argentina se posicione en lo alto de la lista Agradecemos a nuestros clientes y amigos, productores, proveedores y sobre todo a nuestro equipo que día a día da lo mejor de cada uno en cada servicio." View this post on Instagram

Las verduras de temporada a la parrilla, como espárragos orgánicos, alcachofas y batatas, son una opción popular, al igual que las famosas ensaladas del restaurante. Las jugosas porciones de ganado Aberdeen Angus y Hereford no solo se crían con prácticas regenerativas, sino que también se sacrifican y maduran íntegramente en casa.