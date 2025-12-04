El 2 de diciembre se llevó a cabo la décimo tercera edición de la ceremonia de los Latin America’s 50 Best Restaurants, y la cocina argentina volvió a destacar entre los mejores de la región. En esta nota exploramos cuál fue elegido como el mejor restaurante argentino para que vayas reservando lugar para tu próxima experiencia culinaria.
Este restaurante fue elegido como el mejor de Argentina en la lista 50 Best 2025
Buenos Aires es la ciudad con más restaurantes entre los 50 mejores de América Latina. A continuación, más detalles
La premiación tuvo lugar en Antigua, Guatemala, la primera ciudad de Centroamérica en recibir este evento. Con su paisaje colonial y ese ritmo tranquilo que la caracteriza, fue el escenario perfecto para reunir a cocineros, periodistas y referentes de toda América Latina.
El primer puesto de la lista fue inesperado y se lo ganó el restaurante colombiano El Chato, ubicado en Bogotá. El segundo lugar se lo llevó Kjolle en Lima, que se centra en la vibrante gastronomía peruana. El tercer puesto fue para Don Julio, de Buenos Aires, por lo que se consagró como el mejor restaurante de la Argentina.
En esta ocasión, Buenos Aires volvió a destacarse como una de las grandes capitales culinarias de América Latina, ya que ocho restaurantes del ranking están en la ciudad, por lo que superó a Lima con siete y a Santiago con cinco locales gastronómicos. Buenos Aires es un destino obligado para los amantes de la comida.
El mejor restaurante argentino
El restaurante Don Julio se ubica en Palermo en calle Guatemala 4699. Con más de 25 años de trayectoria, pasó de ser una parrilla de barrio para convertirse en el mejor restaurante del país. En 2024 fue número uno y en la edición de 2025 quedó en el tercer lugar. También, fue reconocido en la lista de Los 50 Mejores Restaurantes del Mundo (en el puesto 10 en 2024) y recibió una Estrella Michelin y una Estrella Verde Michelin en 2024.
Su dueño, Pablo Rivero, y el chef Guido Tassi son reconocidos por los altos estándares de calidad de las carnes con que trabajan, la creatividad de sus guarniciones y un servicio de alto nivel. Casi todo lo que se encuentra en el menú proviene de la granja propia del restaurante en las afueras de Buenos Aires.
Las verduras de temporada a la parrilla, como espárragos orgánicos, alcachofas y batatas, son una opción popular, al igual que las famosas ensaladas del restaurante. Las jugosas porciones de ganado Aberdeen Angus y Hereford no solo se crían con prácticas regenerativas, sino que también se sacrifican y maduran íntegramente en casa.