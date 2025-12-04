Del salmón a Silicon Valley: uno de los países más ricos del mundo y el triunfo de su modelo

En los años 70, la industria del petróleo empezó a generar empleo masivo y atrajo empresas tecnológicas encargadas de investigar, perforar y explorar un territorio hasta entonces desconocido. Medio siglo más tarde, las exportaciones de crudo, gas y condensados alcanzaron los 95.000 millones de euros en 2024, equivalentes a más del 60% de las ventas nacionales.

Petroleo (2)

La clave del éxito de este país

Pero la clave del éxito noruego no ha sido el petróleo en sí, sino la forma de administrarlo. Desde los 90, el país aplica reglas fiscales estrictas que obligan a destinar gran parte de los ingresos del crudo al Government Pension Fund Global, su fondo soberano. Con casi 2 billones de dólares en activos, este fondo invierte un 70% en renta variable, 20% en renta fija y más del 7% en bienes raíces. Su rentabilidad acumulada supera los 1,8 billones de dólares, según Norges Bank.

Ese capital, cuidadosamente protegido del vaivén del barril, financia la sanidad universal, la educación pública y el sistema de pensiones. Gracias a esta estructura, este país esquivó la "maldición del petróleo" que golpeó a Venezuela y Nigeria, y logró mantener su gasto social incluso durante la pandemia.

Su presencia en Silicon Valley es hoy un símbolo. El fondo noruego es accionista de gigantes como Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet y Meta, y posee aproximadamente el 1,5% de todas las acciones cotizadas del mundo, según Reuters. De país pesquero a inversionista global: una transición que no solo cuenta una historia de riqueza, sino de visión estratégica.