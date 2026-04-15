Ni China ni Japón: los únicos 3 países que tienen un dragón en su bandera nacional

Las banderas son símbolos que intentan transmitir valores culturales para crear identidades. Por ello no es extraño que en el mundo con su historia y cultura, surjan símbolos tanto parecidos como únicos. En este sentido, hay tres banderas en particular que no sigue el camino de las demás y cargan con una imagen de un dragón en ellas.
Si bien es algo muy normal ver similitudes en los diseños, en los colores y sobre todo al compartir formas, hay casos excepcionales de los que pocos se sabe. ¿Sabías que hay tres países cuya bandera tiene como criatura mítica un dragón? Te revelamos cuáles.
Los únicos 3 países que tienen un dragón en su bandera nacional
Las banderas que identifican a los países, están divididas según zonas, diseños y formas. Por ejemplo, en el norte de Europa priman los colores azul, rojo y blanco y en el norte de Sudamérica encontramos colores más cálidos, pero con formas rectangulares. La diversidad de tonos y formas en los paños es increíble. Pero hay tres en particular que son simbólicamente diferente, no en cuanto al color que llevan, sino, la figura que tienen y lo que representan.
Primero tenemos a Gales, país del Reino Unido ubicado al oeste de la isla de Gran Bretaña y su bandera lleva este ser mítico.
El dragón galés es rojo y alado utilizado como estándar militar desde la época de los romanos. Luego, la figura fue adoptada por los reyes galeses del siglo V para mostrar su autoridad tras la retirada romana de Gran Bretaña y valentía de la nación galesa.
Bután es el otro país que carga un dragón en su bandera surgido con la firma del tratado indo-butanés en 1949. Este dragón tradicional de estilo chino es blanco y sostiene una perla preciosa en cada una de sus garras delanteras que representan la riqueza nacional y la perfección.
Por último, Malta, un país insular de la Unión Europea situado en el centro del mar Mediterráneo, justo a Sicilia. Si bien hay que mirar de cerca para encontrar este dragón, en el centro de la cruz de San Jorge, se puede ver al mismísimo San Jorge matando a un dragón.