Ni China ni Japón: los únicos 3 países que tienen un dragón en su bandera nacional

Primero tenemos a Gales, país del Reino Unido ubicado al oeste de la isla de Gran Bretaña y su bandera lleva este ser mítico.

El dragón galés es rojo y alado utilizado como estándar militar desde la época de los romanos. Luego, la figura fue adoptada por los reyes galeses del siglo V para mostrar su autoridad tras la retirada romana de Gran Bretaña y valentía de la nación galesa.

bandera de malta y su dragon Malta recibió la Cruz de Jorge por su ayuda a los Aliados en la Segunda Guerra Mundial.

Bután es el otro país que carga un dragón en su bandera surgido con la firma del tratado indo-butanés en 1949. Este dragón tradicional de estilo chino es blanco y sostiene una perla preciosa en cada una de sus garras delanteras que representan la riqueza nacional y la perfección.

Por último, Malta, un país insular de la Unión Europea situado en el centro del mar Mediterráneo, justo a Sicilia. Si bien hay que mirar de cerca para encontrar este dragón, en el centro de la cruz de San Jorge, se puede ver al mismísimo San Jorge matando a un dragón.