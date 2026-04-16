​​La separación de dos países que desató una de las migraciones más grandes y violentas de la historia

Con el desarrollo de los movimientos de independencia, liderados por figuras como Mahatma Gandhi, la búsqueda de la libertad creció mediante la desobediencia civil no violenta. Sin embargo, el Reino Unido entró en la Segunda Guerra Mundial y se llevó a India con ella.

Seguido de miles de conflictos característicos en un proceso independentista, la minoría musulmana temió quedar marginada en un país dominado por la mayoría hindú, lo que llevó a la propuesta de crear dos Estados distintos: uno de mayoría musulmana ( Pakistán) y otro de mayoría hindú (India).

Una frontera trazada a contrarreloj

separacion india y pakistan (2) La “línea Radcliffe”, el límite que dividió a India y Pakistán y desató una de las migraciones más grandes y sangrientas de la historia.

En agosto de 1947, los británicos se retiraron de la guerra civil y su interés por mantener el control desapareció. Así es como se trazó de forma apresurada la denominada Línea Radcliffe, la frontera que separaba a ambas naciones. Este trazado se realizó rápidamente en 5 semanas con el objetivo de dividir al país en dos y marcar las nuevas fronteras de las naciones, por supuesto sin consultar adecuadamente a las poblaciones lo que desató un caos humanitario sin precedentes.

Frente a la inexperiencia de quienes trazaron la línea, millones de personas hindúes y musulmanas se vieron obligadas a abandonar sus hogares para cruzar la nueva frontera buscando llegar al país “correcto” donde su religión dominará, pero lo que terminó dominando fue la violencia extrema ante uno de los episodios más brutales de la humanidad.

El impacto de esta separación no terminó con la migración. Ese mismo año estalló la primera guerra debido a la disputa por el estado de Cachemira, una región septentrional de ambos países junto a la frontera con China y en su mayoría musulmana, pero gobernada en aquel entonces por un maharajá hindú que decidió unirse a la India.

Desde entonces, India y Pakistán se han enfrentado en grandes conflictos bélicos en 1965, 1971 y 1999. Además, actualmente Cachemira está fragmentada bajo el control de ambos países, aunque ambos reclaman la totalidad del territorio como propio, ambos países poseen armas nucleares, lo que convierte cualquier paso fronterizo en falso generará un peligro sin vuelta.