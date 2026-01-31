India apunta por primera vez a un país de América Latina por su petróleo único

Este país de América Latina produce crudo pesado amplio y tradicionalmente con descuentos frente a otras calidades, lo que puede hacer más atractivo su procesamiento cuando las refinerías están equipadas para ello. India ya ha empezado a ajustar su logística para procesar crudos de mayor densidad tras invertir en unidades de refinación avanzada, como la de Vizag y la próxima de Barmer. Esto le permitiría no solo fabricar combustibles sino también productos de mayor valor agregado.

Porque India apunta a este país de América Latina

Sin embargo, la realidad comercial es más compleja de lo que parece. Apenas una fracción del crudo venezolano disponible está llegando realmente a India, porque bajo el reciente acuerdo con Washington sobre la comercialización de barriles venezolanos tras la captura del presidente Nicolás Maduro, la mayoría de los suministros ofertados por casas comerciales como Vitol y Trafigura se dirigen principalmente al mercado estadounidense y europeo. Esto ha limitado las oportunidades reales de compra para refinadores indios, que señalan que los descuentos ofrecidos no siempre son suficientemente atractivos para desplazar otros proveedores.

Además, otros grandes refinadores indios, como Indian Oil Corp. (IOC), continúan ajustando sus estrategias de aprovisionamiento. Aumentan compras de crudo brasileño y reducen importaciones de crudo ruso en respuesta a cambios geopolíticos y sanciones, evaluando también opciones latinoamericanas cuando las condiciones económicas lo permiten.