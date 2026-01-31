India apunta por primera vez a un país de América Latina por su petróleo único

Bajo la superficie del mercado global de energía, donde cada barril vale millones de decisiones económicas y estratégicas, India está reconsiderando de dónde obtiene el petróleo que alimenta sus refinerías. Surge en especial el nombre de un país de América Latina.
Se trata de la transformación en la estrategia energética de India. Más diversificación y mayor enfoque en crudos pesados de América Latina
El foco ahora apunta, por primera vez en mucho tiempo, hacia el crudo de país de América Latina, un petróleo pesado que podría encajar con la nueva configuración de infraestructura y las prioridades del gigante asiático del sur.
La compañía estatal de India Hindustan Petroleum Corp Ltd (HPCL) está evaluando la posibilidad de importar crudo venezolano con el objetivo de aumentar la capacidad de procesamiento de crudo pesado de este pais de América Latina en sus refinerías. Así lo explicó su presidente, Vikas Kaushal, durante el congreso Indian Energy Week. Con nuevas instalaciones dedicadas a elevar residuales y una nueva refinería en Barmer (Rajasthan) a punto de entrar en operación, HPCL busca diversificar y fortalecer su mezcla de crudos.
Este país de América Latina produce crudo pesado amplio y tradicionalmente con descuentos frente a otras calidades, lo que puede hacer más atractivo su procesamiento cuando las refinerías están equipadas para ello. India ya ha empezado a ajustar su logística para procesar crudos de mayor densidad tras invertir en unidades de refinación avanzada, como la de Vizag y la próxima de Barmer. Esto le permitiría no solo fabricar combustibles sino también productos de mayor valor agregado.
Porque India apunta a este país de América Latina
Sin embargo, la realidad comercial es más compleja de lo que parece. Apenas una fracción del crudo venezolano disponible está llegando realmente a India, porque bajo el reciente acuerdo con Washington sobre la comercialización de barriles venezolanos tras la captura del presidente Nicolás Maduro, la mayoría de los suministros ofertados por casas comerciales como Vitol y Trafigura se dirigen principalmente al mercado estadounidense y europeo. Esto ha limitado las oportunidades reales de compra para refinadores indios, que señalan que los descuentos ofrecidos no siempre son suficientemente atractivos para desplazar otros proveedores.
Además, otros grandes refinadores indios, como Indian Oil Corp. (IOC), continúan ajustando sus estrategias de aprovisionamiento. Aumentan compras de crudo brasileño y reducen importaciones de crudo ruso en respuesta a cambios geopolíticos y sanciones, evaluando también opciones latinoamericanas cuando las condiciones económicas lo permiten.