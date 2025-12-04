Fue confirmado el calendario de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026

afiche vendimia 2026 El afiche elegido para la Vendimia 2026. Gobierno de Mendoza

La Fiesta Nacional de la Vendimia número 90

El año próximo será la edición número 90 de la Fiesta Nacional de la Vendimia, cuyo acto central será 90 cosechas de una misma cepa, bajo la dirección general de Pablo Perri. El Acto Central se desarrollará en el Teatro Griego Frank Romero Day el sábado 7 de marzo, y la repetición, el domingo 8 de marzo.

La Bendición de los Frutos será en Lavalle. Por eso estuvo en la presentación el intendente Edgardo González, quien representa a un espacio político diferente al oficialismo, ya que es peronista.

Calendario vendimial 2026

Diciembre

Viernes 19 de diciembre: Vendimia de Guaymallén

Sábado 20 de diciembre: Vendimia de Luján de Cuyo

Domingo 21 de diciembre: Vendimia de San Martín

Enero

Miércoles 7 de enero: Vendimia de Malargüe

Sábado 17 de enero: Vendimia de Junín

Sábado 24 de enero: Vendimia de San Rafael

Jueves 29 de enero: Vendimia de Rivadavia

Viernes 30 de enero: Vendimia de Las Heras

Viernes 30 de enero: Vendimia de Tunuyán

Sábado 31 de enero: Vendimia de General Alvear

Sábado 31 de enero: Vendimia de Maipú

edgardo gonzalez, tadeo garcia zalazar y diego gareca El intendente de Lavalle, Edgardo González; el ministro Tadeo García Zalazar; el subsecretario de Cultura, Diego Garecia y la guionista Alicia Casares. Gobierno de Mendoza

Febrero

Miércoles 4 de febrero: Emprendoteca de Industrias Creativas

Jueves 5 de febrero: Vendimia de La Paz

Viernes 6 de febrero: Vendimia de Ciudad de Mendoza

Sábado 7 de febrero: Vendimia de Tupungato

Miércoles 11 de febrero: Emprendoteca de Industrias Creativas

Viernes 13 de febrero: Vendimia de Santa Rosa

Sábado 14 de febrero: Vendimia de Godoy Cruz

Lunes 16 de febrero: Carnaval Provincial en General Alvear

Lunes 16 de febrero: Carnaval en el Le Parc

Martes 17 de febrero: Carnaval en el Le Parc

Miércoles 18 de febrero: Emprendoteca de Industrias Creativas

Viernes 20 de febrero: Cuyanazo

Sábado 21 de febrero: Vendimia de Lavalle

Sábado 21 de febrero: Mercado Cultural en el Le Parc

Domingo 22 de febrero: Mercado Cultural en el Le Parc

Lunes 23 de febrero: Paseo Federal en Lavalle

Martes 24 de febrero: Paseo Federal en Lavalle

Miércoles 25 de febrero: Paseo Federal en Lavalle

Jueves 26 de febrero: ensayo general de Bendición de los Frutos

Viernes 27 de febrero: entrada al hotel de las Reinas departamentales

Viernes 27 de febrero: Bendición de los Frutos

Sábado 28 de febrero: Dionisias Wine Fair

Marzo

Martes 3 de marzo: Brindis de las Reinas en General San Martín

Miércoles 4 de marzo: Fiesta de la Cosecha en el Aeropuerto

Jueves 5 de marzo: Homenaje a los viñateros en el Teatro Griego

Viernes 6 de marzo: Desayuno real

Viernes 6 de marzo: Vía Blanca de las Reinas

Sábado 7 de marzo: Carrusel

Sábado 7 de marzo: Acto central

Domingo 8 de marzo: repetición Acto Central

Martes 17 de marzo: inauguración de la muestra de Bio Futuro por los 90 años en el ECA

Sábado 21 de marzo: Fiesta provincial del Canto y la Melesca en Junín

Sábado 28 de marzo: Wine rock

Para conocer más sobre los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia, ingresar en www.mendoza.gob.ar/vendimia