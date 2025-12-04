Fue confirmado el calendario de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 tiene su calendario oficial. Y si bien el cronograma arranca en diciembre la actividad relacionada con la máxima celebración de la provincia ya empezó en noviembre cuando San Carlos se anticipó a todos para hacer su fiesta y elegir su Reina de la Vendimia, Virgina Gómez.
Este jueves, el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar; el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, y el intendente de Lavalle, Edgardo González, fueron quienes anunciaron el calendario vendimial 2026.
La próxima fiesta departamental será la de Guaymallén, el 19 de diciembre y un día después será el turno de Luján.
El año próximo será la edición número 90 de la Fiesta Nacional de la Vendimia, cuyo acto central será 90 cosechas de una misma cepa, bajo la dirección general de Pablo Perri. El Acto Central se desarrollará en el Teatro Griego Frank Romero Day el sábado 7 de marzo, y la repetición, el domingo 8 de marzo.
La Bendición de los Frutos será en Lavalle. Por eso estuvo en la presentación el intendente Edgardo González, quien representa a un espacio político diferente al oficialismo, ya que es peronista.
Calendario vendimial 2026
Diciembre
- Viernes 19 de diciembre: Vendimia de Guaymallén
- Sábado 20 de diciembre: Vendimia de Luján de Cuyo
- Domingo 21 de diciembre: Vendimia de San Martín
Enero
- Miércoles 7 de enero: Vendimia de Malargüe
- Sábado 17 de enero: Vendimia de Junín
- Sábado 24 de enero: Vendimia de San Rafael
- Jueves 29 de enero: Vendimia de Rivadavia
- Viernes 30 de enero: Vendimia de Las Heras
- Viernes 30 de enero: Vendimia de Tunuyán
- Sábado 31 de enero: Vendimia de General Alvear
- Sábado 31 de enero: Vendimia de Maipú
Febrero
- Miércoles 4 de febrero: Emprendoteca de Industrias Creativas
- Jueves 5 de febrero: Vendimia de La Paz
- Viernes 6 de febrero: Vendimia de Ciudad de Mendoza
- Sábado 7 de febrero: Vendimia de Tupungato
- Miércoles 11 de febrero: Emprendoteca de Industrias Creativas
- Viernes 13 de febrero: Vendimia de Santa Rosa
- Sábado 14 de febrero: Vendimia de Godoy Cruz
- Lunes 16 de febrero: Carnaval Provincial en General Alvear
- Lunes 16 de febrero: Carnaval en el Le Parc
- Martes 17 de febrero: Carnaval en el Le Parc
- Miércoles 18 de febrero: Emprendoteca de Industrias Creativas
- Viernes 20 de febrero: Cuyanazo
- Sábado 21 de febrero: Vendimia de Lavalle
- Sábado 21 de febrero: Mercado Cultural en el Le Parc
- Domingo 22 de febrero: Mercado Cultural en el Le Parc
- Lunes 23 de febrero: Paseo Federal en Lavalle
- Martes 24 de febrero: Paseo Federal en Lavalle
- Miércoles 25 de febrero: Paseo Federal en Lavalle
- Jueves 26 de febrero: ensayo general de Bendición de los Frutos
- Viernes 27 de febrero: entrada al hotel de las Reinas departamentales
- Viernes 27 de febrero: Bendición de los Frutos
- Sábado 28 de febrero: Dionisias Wine Fair
Marzo
- Martes 3 de marzo: Brindis de las Reinas en General San Martín
- Miércoles 4 de marzo: Fiesta de la Cosecha en el Aeropuerto
- Jueves 5 de marzo: Homenaje a los viñateros en el Teatro Griego
- Viernes 6 de marzo: Desayuno real
- Viernes 6 de marzo: Vía Blanca de las Reinas
- Sábado 7 de marzo: Carrusel
- Sábado 7 de marzo: Acto central
- Domingo 8 de marzo: repetición Acto Central
- Martes 17 de marzo: inauguración de la muestra de Bio Futuro por los 90 años en el ECA
- Sábado 21 de marzo: Fiesta provincial del Canto y la Melesca en Junín
- Sábado 28 de marzo: Wine rock
Para conocer más sobre los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia, ingresar en www.mendoza.gob.ar/vendimia