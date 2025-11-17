El camino a los 90 años de la Vendimia comenzó con la elección de la nueva reina de San Carlos

Vendimia de San Carlos 2026 San Carlos abrió el calendario de la Vendimia 2026 con su fiesta "Historia con alma de tradición y Vendimia". Foto: Gentileza Municipalidad de San Carlos

Virginia Gómez obtuvo 65 votos en una disputa reñida ya que Agostina la siguió de cerca con 61. En ese marco, María Guadalupe Pérez Olmos, representante de La Consulta fue designada Embajadora de la Ganadería de San Carlos tras obtener 59 votos a favor.

En este inicio de vendimias departamentales estuvo presente la Reina Nacional de la Vendimia 2025, Alejandrina Funes, además de autoridades provinciales y municipales como el subsecretario de Cultura Diego Gareca y el intendente Alejandro Morillas.

La Vendimia del departamento más antiguo de Mendoza

El espectáculo, titulado “Historias con alma de tradición y Vendimia”, se llevó a cabo en el anfiteatro Neyú Mapu el domingo, tras haber sido reprogramado debido a una alerta meteorológica para el sábado pasado. Contó con la locución de Sergio "Coco" Gras y Laura Carbonari.

El acto central de la Vendimia de San Carlos estuvo protagonizado por más de 200 artistas locales y propuso un recorrido escénico por la historia, la identidad cultural y las tradiciones productivas del departamento, resaltando el trabajo comunitario y la vinculación con la cultura vitivinícola.

La puesta se desarrolló a partir de un guion que abordó los cambios generacionales en la vida rural, contados a través de la historia de una familia que evalúa la venta de su finca.

Vendimia de San Carlos 2026 reinas Foto: Gentileza Municipalidad de San Carlos

El grupo de cumbia Amar Azul cerró la noche para el disfrute de los vecinos de San Carlos que mantuvieron viva la tradición de celebrar una nueva Vendimia.

Este año San Carlos, el departamento más antiguo de la provincia, decidió unificar la Fiesta de la Tradición con su Vendimia para recortar gastos. Ahora quedan 17 vendimias departamentales hasta completar el racimo de fiestas con sus soberanas electas que buscarán quedarse con la corona de reina nacional.

La próxima Vendimia departamental será la de Guaymallén, el viernes 19 de diciembre en el Predio de la Virgen.