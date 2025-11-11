Un supervisor de Vendimia fue filmado jugando Candy Crush durante una evaluación

Embed - Un artista escrachó a un jurado de la Vendimia 2026

La bochornosa escena ocurrió en el concurso de selección de proyectos artísticos que organiza la Secretaría de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura, Niñez y DGE.

"Es una pena tremenda. Llevamos meses trabajando. No es la primera vez que me presento: hace 15 años que participo, algunas veces gané, otras perdí", lamentó Cortés.

El artista resaltó que esta etapa del proceso requiere mucho tiempo de estudio

El artista explicó que cuando se presentan propuestas, la comisión técnica hace devoluciones a los equipos indicando qué falta agregar, qué hay que corregir o qué aspectos no se ven claros. "Son exigencias que requieren mucho estudio, trabajo, esfuerzo, consultas a ingenieros y colaboración con arquitectos", detalló.

"Esa exigencia que nosotros percibimos hacia los equipos, mínimo tiene que ser respetada a la hora de que se nos escuche. Si yo estoy presentando una propuesta y tuve tanta exigencia para presentarla, lo mínimo que espero es que alguien me escuche con respeto", reclamó en el programa No Tenés Cara, que conduce Ricardo Montacuto en Radio Nihuil.

Y agregó: "No solo me parece una falta de respeto hacia el equipo que está presentando, me parece una falta de respeto hasta para el resto de los compañeros jurados que están también mirando y evaluando la propuesta".

También denunció que había otro miembro del jurado que, mientras respondían preguntas, criticaba el trabajo con otro compañero. Sin embargo, aclaró que como no tiene pruebas de esa situación, prefirió no exponerla.

"Amo la Vendimia y hay que cuidarla", aseguró Cortes

concurso vendimia escrache Luciano Cortés, artista denunciante.

Cortés se definió como un "hacedor de Vendimia" y expresó su amor por la fiesta provincial. "Me encanta la época de Vendimia. Si puedo participar, participo siempre. Me parece que es un género único que tenemos en la provincia, algo propio que hay que cuidar y valorar en todos los aspectos", afirmó.

El artista reconoció que el avance técnico en el mundo requiere grandes inversiones y que es entendible que el Estado, que organiza la fiesta, debe administrar gastos. "Pero el arte hay que valorarlo. La Vendimia es patrimonio, es algo que nos pertenece y que tenemos que cuidar los artistas, los mendocinos y el Estado", remarcó.

Finalmente, pidió disculpas para él y su equipo. "Estamos esperando que se nos cite, que nos puedan dar una devolución de por qué no eligieron nuestra propuesta, poder hacer el descargo de lo que pasó y recibir las disculpas correspondientes", concluyó.