La UNESCO desembarca por primera vez en Mendoza en la Fiesta de la Vendimia

Expo Maquetas Vendimia 2026 Las maquetas en competencia son unas 40 y todas están realizadas por alumnos de la Escuela de Vendimia Chacaymanta. Foto: Gentileza Escuela de Vendimia Chacaymanta

La visita de Martín en nombre de la UNESCO no solo implica su rol como jurado sino también cumplir una agenda institucional y cultural que le permitirá conocer de cerca la celebración más emblemática de la provincia que este año cumple su 90° aniversario convirtiéndose en la fiesta más antigua del país.

La Expo Maquetas 2026, organizada por la Escuela Chakaymanta junto a la Subsecretaría de Cultura de la Provincia, exhibirá alrededor de 40 reproducciones detalladas tanto de carros alegóricos que participan en el Carrusel y la Vía Blanca de las Reinas como de otros elementos identitarios de la fiesta de la Vendimia como lo son el teatro griego Frank Romero Day o viñedos y bodegas.

Maquetas de Vendimia que toman forma y movimiento

Lejos de ser una muestra estática, la propuesta incluye intervenciones artísticas en vivo que permiten al público observar el proceso creativo integral: desde la concepción escenográfica hasta la expresión coreográfica que da identidad a la Vendimia.

El jurado estará integrado por referentes de la Federación Gaucha de Mendoza, el Centro Cultural Raíces y ex directores de la Vendimia, sumando en esta edición la presencia estelar de Andrea Martín. El premio a la mejor maqueta será de $200.000.

La jornada se completará con un encuentro de danza y música en vivo a cargo del artista mendocino Ezequiel Gallardo, reforzando el espíritu identitario de la celebración. De este modo, la Expo Maquetas fusiona la artesanía vendimial con el despliegue artístico de los alumnos de Chacaymanta que arribarán de diferentes puntos de la provincia donde la escuela de Vendimia tiene sedes.

Escuela de danzas Chacaymanta - Escuela de vendimia dirigida por Sergio Magallanes La Escuela de Vendimia Chacaymanta es dirigida por Sergio Magallanes y tiene 54 años de historia. Foto: Gentileza Escuela Chacaymanta

Sergio Magallanes, director de la escuela que lleva más de medio siglo formando bailarines de Vendimia, destacó que la muestra permite visibilizar “representaciones de la cosecha, la elaboración del vino y la industria vitivinícola”. Subrayó que se trata de “un homenaje a los artistas y especialmente a los bailarines folclóricos que siempre han sido el pilar de nuestra fiesta máxima”.

La Escuela de Vendimia Chacaymanta viene cosechando varios hitos en su trayectoria. El año pasado ofreció por primera vez una intervención dancística en la previa del Acto Central y también obtuvo un Martín Fierro de la Danza, sin embargo la crisis económica golpea sus puertas y al anunciar su cierre generó ayuda de varias instituciones y colaboraciones de privados para seguir sosteniendo un espacio de aprendizaje folclórico que abarca a más de 4.000 alumnos en todo Mendoza.

Qué es el Consejo de la Danza de la UNESCO

El Consejo Internacional de la Danza (CID) fue fundado en 1973 en la sede de la UNESCO en París y es la principal organización internacional dedicada exclusivamente a la danza en todas sus formas. Reúne a profesionales e instituciones de más de 170 países y actúa como organismo consultivo reconocido por la UNESCO.

Entre sus objetivos se encuentran la promoción de la danza como arte y patrimonio cultural, el impulso a la educación e investigación, la defensa de la danza como derecho cultural y la generación de vínculos entre comunidades artísticas de todo el mundo.

Andrea L. Martín, presidenta en Argentina del Consejo Internacional de la Danza de la UNESCO Andrea L. Martín, presidenta en Argentina del Consejo Internacional de la Danza de la UNESCO, será jurado de una exposición de maquetas alusivas a la Vendimia. Foto: Gentileza Andrea L. Martín

Así que el organismo, en su sección Argentina, saldará una deuda pendiente de conocer en persona todo el desarrollo creativo de los eventos que engloba en Mendoza la Vendimia, como un género único dentro del mundo del espectáculo donde la danza pisa fuerte.

Desde esta mirada, la participación de su máxima autoridad en Argentina en un evento vinculado a la Vendimia representa un reconocimiento simbólico al valor cultural de la danza folclórica y popular como patrimonio vivo.

La UNESCO por primera vez en Vendimia

Andrea L. Martín explicó a Diario UNO que su visita responde a la invitación de la Escuela Chakaymanta, que este año celebra su 54° aniversario. La institución fue distinguida con el Martín Fierro de la Danza 2025, certamen en el que ella integró el jurado, lo que dio origen al vínculo que hoy se traduce en esta presencia institucional en Mendoza.

“Para mí, como representante del CID UNESCO, es muy significativo acompañar esta iniciativa vinculada a la Vendimia en su 90° edición, una de las celebraciones culturales más emblemáticas de nuestro país”, expresó Andrea Martín.

La referente destacó especialmente el valor simbólico de la Expo Maquetas: “Allí nace el hecho artístico: las maquetas son el primer gesto creativo donde se imaginan la dramaturgia visual, la danza, la escenografía y la identidad de la fiesta. Invitar a las familias a recrear la Vendimia desde la creatividad significa transmitir memoria cultural a las nuevas generaciones”.

“La Vendimia es identidad”

Martín dijo además que, hasta donde tiene conocimiento, ningún representante de organismos vinculados a la UNESCO había participado oficialmente de la Vendimia, lo que otorga a esta visita un carácter inédito.

Aunque por compromisos laborales no podrá permanecer para el Acto Central ni para las celebraciones de Carrusel y Vía Blanca, consideró un privilegio acompañar “el momento previo, donde nace la esencia artística de la Vendimia” y expresó su deseo de regresar el próximo año.

“Para el CID UNESCO, única organización mundial oficial de la danza, estar presente en este contexto significa valorar nuestras tradiciones, reconocer el trabajo de los artistas y proyectar la riqueza cultural argentina hacia el mundo. La Vendimia es identidad, y las maquetas son el primer latido creativo donde esa identidad comienza a tomar forma”, concluyó.