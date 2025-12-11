La escuela de Vendimia Chakaymanta ganó el Martín Fierro de Danza pero anunció su cierre por falta de fondos

Chakaymanta escuela de danzas - ballet - fundadores Enrique Magallanes, María Sarabia y su hijo Sergio Magallanes Enrique Magallanes y su mujer María Sarabia fundaron Chacaymanta en 1972. Ahora su hijo Sergio está al frente de la escuela de danzas. Foto: Gentileza Gabina llalen Fotografía

Desde los ensayos centrales de la Fiesta Nacional de la Vendimia, en el Teatro Griego Frank Romero Day, surgió este proyecto que buscaba abrir puertas donde no las había. Su nombre, en quechua, significa “de allá”, como un guiño a los orígenes humildes y a la fuerza de las periferias.

Es que la escuela se fundó en el barrio La Favorita de la Ciudad de Mendoza y de allí se expandió por toda la provincia, siendo la única escuela de Vendimia.

Una escuela de danzas para enamorarse de la Vendimia

Por sus aulas -algunas improvisadas en garajes- pasaron más de 6.700 alumnos, muchos provenientes de zonas vulnerables de Mendoza. Aprendieron danzas pero no solo folclore, sino también escenografía, utilería, vestuario y la esencia misma de la Fiesta de la Vendimia.

El domingo 7 pasado, ese legado se hizo visible ante todo el país en la gala de los primeros premios Martín Fierro de la Danza. “Fue increíble… todavía no puedo entenderlo”, recuerda Magallanes sobre la ceremonia de premiación en el Golden Center de Buenos Aires.

Había más de 1200 artistas, personalidades como Hernán Piquín, Eleonora Cassano… y ahí estábamos nosotros, desde los barrios de Mendoza, con nuestro sueño hecho realidad. Había más de 1200 artistas, personalidades como Hernán Piquín, Eleonora Cassano… y ahí estábamos nosotros, desde los barrios de Mendoza, con nuestro sueño hecho realidad.

Sin embargo, el reconocimiento nacional no cambia una realidad que hace tiempo se vuelve insostenible. Chakaymanta funciona sin fines de lucro, con profesores que trabajan ad honorem, pagando sus traslados, y con un equipo que funciona como familia de padres y directivos que se la rebuscan para diseñar los vestuarios, concretar las producciones de sus espectáculos y hasta otorgar becas a quienes más lo necesitan para enseñarles el arte de las danzas.

Sergio Magallanes recibe un premio Martín Fierro a la Danza por su escuela de Vendimia Chacaymanta Sergio Magallanes recibió el domingo pasado un Martín Fierro de la Danza por el trabajo de su escuela de vendimia Chacaymanta. Foto: Gentileza Sergio Magallanes

El peso económico recae, sobre todo, en el propio director Sergio Magallanes. “La escuela se maneja con el bolsillo de cada uno, principalmente el mío”, explica. “Nos cuesta vivir de la danza, y por eso estamos obligados a pensar en cerrar. Es contradictorio, duele… pero no nos alcanza desde ningún punto de vista”, repite con pesar.

Y la noticia golpea a la gran familia de Chacaymanta: solo en La Favorita hay 300 alumnos, y entre todas las 14 sedes además de talleres distribuidos por la provincia, unos 4.000.

“Los profesores están desgastados… ponen toda su vida en la escuela de danzas y no reciben nada a cambio”, señala Magallanes. “No podemos generar vestuario, becas ni trabajo para los adolescentes. Todo cuesta dinero y no llegamos”.

Embed - La escuela de danzas Chacaymanta en la Fiesta Nacional de la Vendimia 2025

Las vendimias del último abrazo

Chakaymanta cumplirá sus compromisos de vendimias distritales y departamentales durante el verano. Será, quizá, el último abrazo colectivo antes de un cierre que nadie quiere nombrar pero se siente cercano.

El verano en los barrios es durísimo, porque la gente no se va de vacaciones

“Las temporadas son nuestro fuego. Hay gente que sueña con estar ahí, además el verano en los barrios es durísimo porque la gente no se va de vacaciones; entonces lo tenemos que trabajar sí o sí”, anticipa Sergio. Y la decisión está tomada: después de la Fiesta Nacional de la Vendimia no se abrirán las inscripciones 2026 como viene sucediendo desde hace 53 años.

“Será extraño y doloroso… pero no abriremos”, confirma el director. “No queremos ilusionar a las familias. Este anuncio es para que sepan la verdad”, agrega.

Sergio Magallanes, su profesor y director de la escuela de Vendimia Chakaymanta. malambo femenino en el Pre Cosquín 2025 (14).jpeg Sergio Magallanes reveló a Diario UNO que su escuela de danzas y vendimia cierra por falta de recursos. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Hoy la situación económica de la gente que hacemos Chacaymanta no es buena. Y no se trata de si el Estado nos ayuda o no. La verdad que tratamos de no pedir nada, tenemos grandes amigos que se suman pero no nos está alcanzando con eso. Hoy la situación económica de la gente que hacemos Chacaymanta no es buena. Y no se trata de si el Estado nos ayuda o no. La verdad que tratamos de no pedir nada, tenemos grandes amigos que se suman pero no nos está alcanzando con eso.

¿Punto final para una historia de danzas e identidad vendimial?

Esta escuela de danzas, la única escuela de Vendimia del país, nació para que niños y jóvenes de los barrios pudieran soñar con un escenario.

Hoy, irónicamente, tras haber conquistado los festivales folclóricos más importantes y haber actuado en el Acto Central de la Vendimia 2025, a días de alzarse con un premio Martín Fierro, la Escuela de Danzas Chacaymanta enfrenta la posibilidad cierta de apagarse.

La escuela, centrada en la identidad de Vendimia, hoy vive su momento más paradójico: los flashes iluminan sus danzas y, al mismo tiempo, su historia amenaza con el final.