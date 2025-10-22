Recorte de gastos: San Carlos decidió unificar la Vendimia con la Fiesta de la Tradición

Alejandro Morillas unificará dos fiestas El intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, confirmó que decidió unificar la fiesta de la Vendimia y la de la Tradición con la idea de ahorrar gastos.

Este año San Carlos será quien inaugure el cronograma vendimial y por eso destinará la primer noche del festejo a elegir su reina de la Vendimia. Eso ocurrirá la noche del 14 noviembre, mientras que en las dos noches sucesivas, es decir el 15 y 16 de noviembre, se hará la Fiesta de la Tradición.

"Más allá de las razones presupuestarias y por el gran ahorro que nos genera unificar las fiestas, hay que decir que de esta manera todos los artistas sancarlinos pueden participar de ambos festejos y de hecho la decisión ha tenido una gran aceptación entre ellos", amplió el secretario de Gobierno, Sebastián Garro.

Cómo el contexto económico ha repercutido en los festejos comunales

Si bien el intendente Alejandro Morillas decidió unificar las fiestas de la Vendimia y la Tradición para ahorrarse unos $200 millones, esta no es la primera vez que el contexto económico repercute en los festejos comunales.

En el 2024 por ejemplo, el intendende de Rivadavia Ricardo Mansur decidió suspender el festival de Rivadavia le canta al País, por falta de fondos.

Lo mismo pasó ese año con la Fiesta de la Tonada que se realiza en Tunuyán. Con el argumento de recortar gastos, el intendente Emir Andraos redujo ese festejo que supo ser de 4 noches, a sólo dos noches, con un formato más austero.