Agenda cultural para este fin de semana en Maipú

Maipú Natural: Edición Navidad

El domingo 7 de diciembre, la Plaza San Francisco (Dr. Brandi y Rivadavia) se transforma en el corazón cultural de Maipú. De 19 a 23:30 horas, "Maipú Natural" ofrecerá una experiencia saludable con artistas en vivo en dos escenarios, una feria de emprendedores y artesanos, un espacio holístico, patio de comida con delicias locales y disertantes. La entrada es libre y gratuita.

Cartelera del Cine Imperial (Pablo Pescara 323)

El Imperial municipal ofrece una variada selección de películas para todos los gustos esta semana:

"Vieja Loca" – Thriller Psicológico - $2.400

Un thriller intenso protagonizado por Carmen Maura y Daniel Hendler. Pedro acepta cuidar a la madre senil de su exnovia en una casa aislada, pero la situación se convierte en una pesadilla cuando la mujer lo confunde con un amante del pasado. Una historia de secretos y violencia que desdibuja los límites entre la demencia y la realidad. Calificación: +16.

Funciones: Viernes 5 a las 18 hs y Domingo 7 a las 21.30 hs.

"La dicha en movimiento" – Un Viaje Musical - $2.400

Una comedia dramática que narra la historia de Mario, un joven que, tras colarse en los legendarios Estudios Panda, se convierte en testigo de la grabación del disco homónimo de Los Twist, producido por Charly García, mientras intenta conquistar a Ana.

Funciones: Jueves 4 a las 21.30 hs y Sábado 6 a las 18 hs.

"Zootopia 2" – Animación para toda la Familia - $6.000

La esperada secuela de Disney. Judy Hopps y Nick Wilde regresan para resolver un nuevo misterio que altera el orden de Zootopia, llevándolos a explorar rincones inesperados de la metrópolis y poniendo a prueba su amistad.

Funciones: Jueves 4 (16 hs), Viernes 5 (15.30 hs), Domingo 7 (15 hs), Martes 9 (17 hs) y Miércoles 10 (17 hs).

¿Cómo saco mis entradas para el Cine Imperial?

Las entradas para las diferentes funciones pueden conseguirse de manera presencial en la boletería del teatro o bien a través de la web munimaipu.boleteriadigital.com.ar.

¿Con qué medios de pago?

Los tickets podrán abonarse en efectivo, con tarjeta de débito o con las diferentes billeteras virtuales.