Maipú entregó más de 350 créditos a emprendedores durante el 2025

Los créditos entregados por la Municipalidad de Maipú

Durante el 2025, el municipio realizó distintas entregas de créditos de diferentes líneas, destinados a vecinos y vecinas del departamento por intermedio de su programa “Fondo de Desarrollo Emprendedor”. El objetivo es acompañar los proyectos e ideas de la comunidad frente a la dificultad de los vecinos y vecinas de acceder a líneas de financiamiento bancarias o tradicionales.

De los más de 350 créditos otorgados, casi 200 de ellos fueron entregados por la categoría “Oficios y emprendedores”, mientras que también se financiaron proyectos de las líneas “Seguridad”, “Comercio”, “Movilidad sustentable”, “Energía renovable” y “Docente”. Las tasas de interés tienen una alícuota que varía entre el 30% y el 0%.