Fútbol

Lionel Messi, rendido a los pies de Leandro Paredes por su gran presente en Boca

Lionel Messi rompió el silencio y habló de todo. Entre los temas que tocó, resaltó el gran nivel de Leandro Paredes en Boca

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Lionel Messi no dudó en elogiar a Leandro Paredes por su gran presente en Boca.

Tras la llegada de Leandro Paredes, el Boca que acumuló la peor racha de su historia (12 partidos consecutivos sin conocer la victoria) logró enderezar su rumbo. De la mano del campeón del mundo, el Xeneize mejoró notablemente y se encuentra a 180 minutos de una nueva vuelta olímpica.

En este contexto, quien se refirió a la injerencia del mediocampista fue, nada más y nada menos, que Lionel Messi. El capitán de la Selección argentina habló ante las cámaras de ESPN y no dudó en elogiar a su compañero de la Albiceleste.

messi, entrevista

Lionel Messi elogió a Leandro Paredes por su injerencia en Boca

Para comenzar, Lionel Messi dejó clara su postura con respecto a la importancia (tanto dentro como fuera de la cancha) de Leandro Paredes. "Le dio un cambio grande a Boca", comenzó el rosarino.

"Boca hoy se hizo muy fuerte, sobre todo de local, y gran parte de todo esto es por él, por el juego que le da, porque supo acomodar el equipo dentro de la cancha, porque sé que a nivel de grupo, lo he hablado con él, se llevan muy bien y eso se nota. Y a la hora de los momentos duros también es importante que se esté de esa manera", sumó el mejor jugador del mundo.

Sobre su relación con Paredes, expresó: "Me alegra, es un chico que es un amigo, lo quiero mucho, compartí equipo también con él y sé que tenía muchas ganas de volver, de jugar en Boca y que le esté yendo bien, mucho mejor".

Paredes y De Paul, como rivales, "se hacen odiar"

A la hora de referirse al temperamento de Paredes y Rodrigo De Paul dentro del campo de juego, fue contundente: "Son los típicos que los querés siempre en tu equipo, pero de rivales se hacen odiar un poquito. Después, fuera de la cancha, nada que ver, son dos pibes extraordinarios, normales, sencillos, que les gusta joder, pasarla bien y dentro de la cancha se transforman también".

"Lo viven de esa manera, juegan de esa manera y es parte de ellos también para sentirse enfocados y metidos en todo momento en el partido", sentenció Lionel Messi.

