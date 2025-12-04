Lionel Messi, rendido a los pies de Leandro Paredes por su gran presente en Boca

"Boca hoy se hizo muy fuerte, sobre todo de local, y gran parte de todo esto es por él, por el juego que le da, porque supo acomodar el equipo dentro de la cancha, porque sé que a nivel de grupo, lo he hablado con él, se llevan muy bien y eso se nota. Y a la hora de los momentos duros también es importante que se esté de esa manera", sumó el mejor jugador del mundo.

Sobre su relación con Paredes, expresó: "Me alegra, es un chico que es un amigo, lo quiero mucho, compartí equipo también con él y sé que tenía muchas ganas de volver, de jugar en Boca y que le esté yendo bien, mucho mejor".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1996569862391333371&partner=&hide_thread=false "PAREDES LE DIO UN CAMBIO GRANDE A BOCA. HOY SE HIZO MUY FUERTE DE LOCAL", Lionel Messi opinó sobre el presente de Leo Paredes en el Xeneize y el cambio positivo que generó en el equipo desde su llegada.



#SC25

Plan Premium de #DisneyPlus y YouTube ESPN Fans pic.twitter.com/LmiKczLfZx — SportsCenter (@SC_ESPN) December 4, 2025

Paredes y De Paul, como rivales, "se hacen odiar"

A la hora de referirse al temperamento de Paredes y Rodrigo De Paul dentro del campo de juego, fue contundente: "Son los típicos que los querés siempre en tu equipo, pero de rivales se hacen odiar un poquito. Después, fuera de la cancha, nada que ver, son dos pibes extraordinarios, normales, sencillos, que les gusta joder, pasarla bien y dentro de la cancha se transforman también".

"Lo viven de esa manera, juegan de esa manera y es parte de ellos también para sentirse enfocados y metidos en todo momento en el partido", sentenció Lionel Messi.