Pide pista en Primera: la joyita de Independiente Rivadavia que salió goleador del torneo de Reserva

Y es que en el Torneo Proyección 2025 -donde se consagró campeón Boca luego de vencer a Gimnasia y Esgrima de La Plata-, un futbolista de Independiente Rivadavia recibió la condecoración de ser el máximo anotador del torneo de Reserva en su fase de Clausura.

Quién es la joya juvenil de Independiente Rivadavia que se consagró goleador del torneo de Reserva

Se trata de Luciano Sábato, el delantero de 17 años que milita en la Reserva de Independiente Rivadavia. El atacante de la Lepra, quien firmó su primer contrato como futbolista profesional en julio de este año, convirtió 12 goles en 16 partidos. "Con solo 17 años, se consagró como goleador absoluto del Torneo Proyección Clausura 2025, firmando una campaña impresionante: 12 goles en 16 partidos. Un orgullo de nuestras divisiones formativas y una muestra del futuro que viene. ¡A seguir creciendo, RIFLE!", escribieron en las redes sociales del club en conjunto con la cuenta del Torneo Proyección.