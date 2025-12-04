Pide pista en Primera: la joyita de Independiente Rivadavia que salió goleador del torneo de Reserva

Independiente Rivadavia cierra un gran año en lo deportivo e institucional. Campeón de la Copa Argentina y con importantes aspiraciones para el 2026, la Lepra le baja el telón al 2025 pero con una buena noticia más.
Un juvenil de Independiente Rivadavia salió goleador del certamen de Reserva, Torneo Proyección
Y es que en el Torneo Proyección 2025 -donde se consagró campeón Boca luego de vencer a Gimnasia y Esgrima de La Plata-, un futbolista de Independiente Rivadavia recibió la condecoración de ser el máximo anotador del torneo de Reserva en su fase de Clausura.
Se trata de Luciano Sábato, el delantero de 17 años que milita en la Reserva de Independiente Rivadavia. El atacante de la Lepra, quien firmó su primer contrato como futbolista profesional en julio de este año, convirtió 12 goles en 16 partidos. "Con solo 17 años, se consagró como goleador absoluto del Torneo Proyección Clausura 2025, firmando una campaña impresionante: 12 goles en 16 partidos. Un orgullo de nuestras divisiones formativas y una muestra del futuro que viene. ¡A seguir creciendo, RIFLE!", escribieron en las redes sociales del club en conjunto con la cuenta del Torneo Proyección.
En el Torneo Apertura, Sábato también tuvo un rendimiento sobresaliente ya que en 13 partidos convirtió 3 goles. Un artillero nato que siempre tuvo oportunidad de dejar su huella en la red. Teléfono para Alfredo Berti quien ya tuvo oportunidad de darle minutos a los juveniles de Reserva como Nicolás Bolcato y Tiago Andino.
Un recordado gol del atacante fue el que le marcó a Newell's por el torneo de Reserva donde enganchó la pelota cerca de mitad de cancha y fue desprendiéndose de su marca hasta llegar al lado del arco y convertir el gol. ¿Tendrá Luciano Sábato la chance de sumar minutos en Primera División en el 2026?