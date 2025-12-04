"Mi sueño era..": la confesión de Messi que despertó la furia de los hinchas argentinos
La inesperada declaración de Lionel Messi generó crítica de algunos hinchas argentinos. Todos los detalles, en la nota
Por UNO
Lionel Messi tuvo un mano a mano exclusivo con Pablo González en SportsCenter y palpitó lo que será el Mundial 2026 y la búsqueda de la gloria una vez más con Argentina. Como cada vez que habla, el capitán argentino generó diversas reacciones con sus palabras.
En plena conversación, una inesperada confesión desató una catarata de críticas en las redes sociales, más precisamente de los hinchas argentinos de un equipo en particular.
La confesión de Messi que desató el enojo de los hinchas de Newell’s
Messi reafirmó su vínculo con Newell’s, el club de su ciudad, donde dio sus primeros pasos y alimentó el sueño que lo acompañó durante toda su infancia. “Yo siempre digo, mi sueño de chico era jugar en la primera de Newell´s”, contó.
"Newell's y Messi no tienen nada que ver. Hay que tener un poco de dignidad lepras, estaría bueno que dejemos ir al fantasma de Messi en Newell's con todo lo que rodea", fue un comentario destacado.
"Los sueños están para cumplirse", comentó otro usuario en la red social X. Mientras tanto, Messi ya tiene sellada la continuidad en Inter Miami, con un contrato que vence en el año 2028.
Messi le respondió a quienes lo critican por sus peleas dentro de la cancha
“Siempre fui así. Uno cuando entra a la cancha cambia la personalidad. Afuera era tímido, introvertido. Y adentro de la cancha me transformaba", declaró, consultado por el evidente cambio en su actitud en los últimos años.
“Pase lo que pase, no deja de ser un partido de fútbol. Pero yo siempre juego para ganar, me caliento y uno muchas veces no controla las emociones en esos momentos, se justificó el diez.