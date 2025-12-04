"Mi sueño era..": la confesión de Messi que despertó la furia de los hinchas argentinos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1996568787819090288&partner=&hide_thread=false "MI SUEÑO ERA JUGAR EN LA PRIMERA DE NEWELL'S"



Lejos de ilusionarse, los hinchas leprosos, como también otros tantos del fútbol argentinos, entendieron esta confesión como una negativa en la posibilidad de que Messi retorne al fútbol argentino.

"Newell's y Messi no tienen nada que ver. Hay que tener un poco de dignidad lepras, estaría bueno que dejemos ir al fantasma de Messi en Newell's con todo lo que rodea", fue un comentario destacado.

lionel messi, newells.jpg Messi reafirmó su vínculo con Newell's.

"Los sueños están para cumplirse", comentó otro usuario en la red social X. Mientras tanto, Messi ya tiene sellada la continuidad en Inter Miami, con un contrato que vence en el año 2028.

Messi le respondió a quienes lo critican por sus peleas dentro de la cancha

“Siempre fui así. Uno cuando entra a la cancha cambia la personalidad. Afuera era tímido, introvertido. Y adentro de la cancha me transformaba", declaró, consultado por el evidente cambio en su actitud en los últimos años.

“Pase lo que pase, no deja de ser un partido de fútbol. Pero yo siempre juego para ganar, me caliento y uno muchas veces no controla las emociones en esos momentos, se justificó el diez.