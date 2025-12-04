Cómo hacer un perfume casero con aroma a brisa marina para que tu casa huela mejor con un hotel 5 estrellas

perfume para la ropa Un truco para aromatizar el hogar es aplicar perfume en los textiles, sábanas, toallas, y más.

Ingredientes para hacer un perfume casero

Botellas de plástico de 500ml.

Sal gruesa.

Enjuague para la ropa.

Clavo de olor.

Alcohol del 95º.

Desinfectante líquido.

Para comenzar tienes que cortar 1/3 de las botellas de plástico, la idea es que la base quede como un contenedor pequeño para colocar el perfume. Agrega sal gruesa para rellenar el recipiente y agrega una cucharada de suavizante para la ropa. Mezlca los ingredientes y añade dos cucharadas de alcohol para que el ambientador desprenda su aroma. Como extra puedes agregar clavo de olor.

En otro recipiente puedes preparar más aromatizantes, repitiendo los ingredientes, añadiendo desinfectante y el aceite esencial de tu preferencia. Ahora lo único que tienes que hacer es distribuir los contenedores en diferentes puntos del hogar, el baño, la habitación, la cocina y el comedor. Con esta receta tu casa olerá mejor que un hotel 5 estrellas.

Truco extra para aromatizar tu hogar

Saquitos aromáticos: rellena sacos de tela con hierbas secas como tomillo, lavanda o flores secas. Átalos y colócalos en armarios, cajoneras o lugares de paso.

Olla con especias o cáscaras: pon a hervir a fuego lento una olla con agua y cáscaras de limón, o canela en rama o clavo de olor.

Velitas aromáticas: usa velas de cera de abejas, coco o soja.

Limpiadores multiusos: usa productos de limpieza con fragancia intensa y que contengan aceites esenciales.

Fuente: @vidasaludable..100 TikTok.