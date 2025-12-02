Cómo hacer un perfume casero para refrescar y conseguir que se impregne en todos los rincones del hogar

Agrega alcohol hasta tapar la mitad de los recipientes y deja macerando el perfume casero un ambiente oscuro cerrado durante aproximadamente 20 días. Si tienes la posibilidad, agita los frascos todos los días para activar la fragancia.

Con ayuda de la jeringa, filtra el líquido de los recipientes y añade en un atomizador. La combinación cítrica y de especias, crea un aroma único para el hogar. Luego, es importante agregar un chorro de glicerina para suavizar y fijar el perfume, para que tenga mayor permanencia.

Este ambientador es ideal para rociar directo en cortinas, toallas, almohadores, mantas, sillones y más. Sino, otra opción es colocar el perfume en un frasco con varillas para difusor que absorben el líquido y aromatizan de forma continua.