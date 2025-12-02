Cómo hacer un perfume casero para refrescar y conseguir que se impregne en todos los rincones del hogar

Para conseguir un hogar fresco y con un ambiente agradable es importante mantener la limpieza, ventilar a diario, mantener la basura a raya, entre otros detalles. Sin embargo, si quieres que tu casa tenga una fragancia única es aconsejable hace un perfume casero que impregne todos los rincones y perdure en el tiempo.
Por suerte, en este artículo exploramos una receta casera para preparar un ambientador con ingredientes que seguro tienes en el almacén del hogar. A continuación, te compartimos el truco de @victor.intense, una cuenta de TikTok que se especializa en hacer reseñas de perfumes y comparte recetas para preparar aromatizantes.
Perfume para el hogar
- Frascos de vidrio.
- Jeringa de plástico.
- Glicerina pura.
- Alcohol desnaturalizado al 70º.
- Atomizadores.
- Clavo de olor.
- Anís.
- Canela en rama.
- Un par de naranjas y limones.
Primero tienes que pelar los limones y las naranjas, cortando las cáscaras, pero sin pelar la parte blanca del pellejo. Luego, mete los trozos cítricos en un frasco de vidrio, también puedes agregar hojas secas aromáticas. En otro frasco añade canela en rama, anís y clavo de olor.
Agrega alcohol hasta tapar la mitad de los recipientes y deja macerando el perfume casero un ambiente oscuro cerrado durante aproximadamente 20 días. Si tienes la posibilidad, agita los frascos todos los días para activar la fragancia.
Con ayuda de la jeringa, filtra el líquido de los recipientes y añade en un atomizador. La combinación cítrica y de especias, crea un aroma único para el hogar. Luego, es importante agregar un chorro de glicerina para suavizar y fijar el perfume, para que tenga mayor permanencia.
Este ambientador es ideal para rociar directo en cortinas, toallas, almohadores, mantas, sillones y más. Sino, otra opción es colocar el perfume en un frasco con varillas para difusor que absorben el líquido y aromatizan de forma continua.