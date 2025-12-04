Cuándo es el sorteo del Mundial 2026: a qué hora es y dónde verlo en vivo

mundial 2026 La pelota y la Copa de Mundo 2026.

Sorteo del Mundial 2026: detalles y formato del certamen

La Copa del Mundo 2026 será la edición más larga de la historia de este certamen ya que participarán 48 selecciones que disputarán un total de 104 partidos. La Selección argentina será una de las 12 cabezas de serie por lo que evitará cruzarse con potencias como Francia o España al menos hasta una eventual final.

En el sorteo habrá 4 bombos, cada uno con 12 bolillas que tendrán los nombres de los países clasificados. El Bombo 1 tendrá a los anfitriones de la competencia, Estados Unidos, México y Canadá, junto a las nueve mejores selecciones del ranking mundial. El primero irá al Grupo D, el segundo irá al Grupo A y el tercero al Grupo D. Luego se repartirán el resto de clasificados de ese Bombo y se continuará con los Bombos 2, 3 y 4.

Argentina campeona del mundo La Selección argentina es el campeón defensor de la Copa del Mundo.

México abrirá el Mundial el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca con rival a confirmar, Canadá hará lo propio el viernes 12 en el BMO Field de Toronto, mientras que Estados Unidos iniciará su participación el viernes 12 en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Hasta el momento hay 42 selecciones clasificadas a la cita mundialista, restan completarse seis cupos (cuatro de UEFA y dos internacionales) que surgirán de la fase de repechaje a disputarse en marzo del 2026. Italia es uno de los equipos destacados que buscará obtener su plaza en la fase de repechaje.

El formato de la Copa del Mundo contempla 12 grupos de 4 selecciones cada uno. Los dos primeros de cada grupos junto a los 8 mejores terceros avanzarán a dieciseisavos de final.

Restricciones

Ningún grupo podrá tener dos equipos de la misma confederación salvo la UEFA por la cantidad de selecciones que contiene. Europa solo podrá tener como máximo dos selecciones por grupo.

Los dos mejores del ranking (España y Argentina), junto a Francia e Inglaterra, estarán en partes opuestas de cuadro de manera que solo podrán cruzarse en una eventual final.

Los bombos del sorteo de la Copa del Mundo 2026

Bombo 1: Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Australia, Austria, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Irán, Japón, Marruecos, Senegal, Suiza y Uruguay.

Bombo 3: Arabia Saudita, Argelia, Costa de Marfil, Egipto, Escocia, Noruega, Panamá, Paraguay, Qatar, Sudáfrica, Túnez y Uzbekistán.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje Europa 1, Repechaje UEFA 2, Repechaje UEFA 3, Repechaje UEFA 4, Repechaje Internacional 1 y Repechaje Internacional 2.