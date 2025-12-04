Cuándo es el sorteo del Mundial 2026: a qué hora es y dónde verlo en vivo

Solo resta un día para el sorteo de la Copa de Mundo 2026 donde la Selección argentina y el resto de los clasificados conocerán sus rivales en la competencia de selecciones que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y 19 de julio próximos.
Este viernes, desde las 14 hora de Argentina, el sorteo de laCopa del Mundo 2026 podrá verse a través de la señal de Telefé, DSports y TyC Sports, además de la plataforma FIFA+. El evento se llevará a cabo en el Kennedy Center de Washington DC, en Estados Unidos, en lo que será una cita histórica dado que será la primera vez que participen 48 equipos en la cita mundialista. La expectativa estará puesta en la Selección argentina y sus rivales, ya que será la campeona defensora del gran trofeo que alzó en Qatar 2022.
El sábado 6 de diciembre se hará público el calendario oficial con el fixture que tendrá cada selección con horario y estadio definidos de sus cruces.
Sorteo del Mundial 2026: detalles y formato del certamen
La Copa del Mundo 2026 será la edición más larga de la historia de este certamen ya que participarán 48 selecciones que disputarán un total de 104 partidos. La Selección argentina será una de las 12 cabezas de serie por lo que evitará cruzarse con potencias como Francia o España al menos hasta una eventual final.
En el sorteo habrá 4 bombos, cada uno con 12 bolillas que tendrán los nombres de los países clasificados. El Bombo 1 tendrá a los anfitriones de la competencia, Estados Unidos, México y Canadá, junto a las nueve mejores selecciones del ranking mundial. El primero irá al Grupo D, el segundo irá al Grupo A y el tercero al Grupo D. Luego se repartirán el resto de clasificados de ese Bombo y se continuará con los Bombos 2, 3 y 4.
México abrirá el Mundial el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca con rival a confirmar, Canadá hará lo propio el viernes 12 en el BMO Field de Toronto, mientras que Estados Unidos iniciará su participación el viernes 12 en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
Hasta el momento hay 42 selecciones clasificadas a la cita mundialista, restan completarse seis cupos (cuatro de UEFA y dos internacionales) que surgirán de la fase de repechaje a disputarse en marzo del 2026. Italia es uno de los equipos destacados que buscará obtener su plaza en la fase de repechaje.
El formato de la Copa del Mundo contempla 12 grupos de 4 selecciones cada uno. Los dos primeros de cada grupos junto a los 8 mejores terceros avanzarán a dieciseisavos de final.
Restricciones
Ningún grupo podrá tener dos equipos de la misma confederación salvo la UEFA por la cantidad de selecciones que contiene. Europa solo podrá tener como máximo dos selecciones por grupo.
Los dos mejores del ranking (España y Argentina), junto a Francia e Inglaterra, estarán en partes opuestas de cuadro de manera que solo podrán cruzarse en una eventual final.
Los bombos del sorteo de la Copa del Mundo 2026
Bombo 1: Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania.
Bombo 2: Australia, Austria, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Irán, Japón, Marruecos, Senegal, Suiza y Uruguay.
Bombo 3: Arabia Saudita, Argelia, Costa de Marfil, Egipto, Escocia, Noruega, Panamá, Paraguay, Qatar, Sudáfrica, Túnez y Uzbekistán.
Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje Europa 1, Repechaje UEFA 2, Repechaje UEFA 3, Repechaje UEFA 4, Repechaje Internacional 1 y Repechaje Internacional 2.