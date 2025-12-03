El día que Diego Maradona lapidó a la Selección argentina en pleno sorteo de un Mundial

diego sorteo mundial rusia 2018 Diego Maradona en el sorteo del Mundial de Rusia 2018.

El día que Diego Maradona fulminó a la Selección argentina en el sorteo de un Mundial

Diego tuvo un importante rol en aquel sorteo del Mundial de Rusia 2018. Vestido de traje negro -de punta en blanco- con un moño amarillo, Maradona fue el encargado de retirar algunas bolillas en el escenario del Palacio Estatal del Kremlin.

Luego de conformarse el grupo que posteriormente integró la Selección argentina (junto a Islandia, Croacia y Nigeria), se produjo una breve charla en medio del escenario entre Gary Lineker, goleador de México 86, y Diego Maradona, campeón ese mismo año en el Estadio Azteca.

Allí, al ser consultado por el grupo que le había tocado a la Albiceleste, Pelusa dio su opinión y destrozó a la Selección argentina dirigida por Jorge Sampaoli. "Argentina tiene que pasar de ronda, porque el grupo es accesible y porque tiene que mejorar. No puede jugar tan mal como lo está haciendo", sentenció el Diez enfrente de todo el público y los medios.

"Ojalá podamos jugar mejor, mostramos algunos rasgos durante las Eliminatorias, a pesar de las dificultades. Tengo al mejor del mundo y al mejor de la historia", completó Maradona defenestrando al DT de turno de la Selección argentina en ese momento.

Embed - Maradona critica a Sampaoli en la gala del sorteo de Rusia

En marzo de 2018, la Albiceleste sufrió una dura goleada ante España por 6 a 1 en un amistoso internacional -en la antesala del Mundial- y Maradona no dudó en volver a disparar contra Sampaoli. "Me jode que a nosotros nos costó mucho que nos respeten, que a la Argentina se le tenga miedo. Hoy, salvo por Messi, le han perdido el respeto a la camiseta", catalogó el Diez en ese momento.

A Diego no le gustaban las actitudes de Sampaoli con los futbolistas del combinado nacional, tampoco arrastraba una buena relación con él desde tiempos anteriores. El vínculo había sufrido tensiones entre ambos cuando el oriundo de Casilda dirigía en el Sevilla de España. "A mí Sampaoli me traicionó, porque cuando Argentina ganó la Copa Davis en Croacia, él me dijo que quería aprovechar para que me hicieran un homenaje en Sevilla (cuando era DT), pero nunca lo hizo. Se notaba ya que el tenía otros pensamientos", contó Maradona alguna vez.

En este contexto, fue que criticó duramente a la Selección argentina, específicamente a su entrenador, en aquel sorteo del Mundial de Rusia 2018, el último en el que Diego participaría y presenciaría dado que su triste muerte llegó apenas dos años después a los 60 años.