La maldición de Maradona: la cuenta pendiente de la Selección argentina que Messi buscará saldar en 2026

Sin Diego el elenco nacional nunca le ganó a selecciones que han sido campeonas del mundo e incluso ni antes de su debut, ni después de su retiro, pudo lograrlo.

Maradona-1986.jpg

Con Maradona en el Mundial de México 1986 Argentina venció 1 a 0 a Uruguay en los octavos de final, 2 a 1 a Inglaterra en cuartos de final y 3 a 2 a la entonces Alemania Federal, mientras que en Italia 1990 fue triunfo sobre Brasil por 1 a 0.