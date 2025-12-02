La maldición de Maradona: la cuenta pendiente de la Selección argentina que Messi buscará saldar en 2026

La Selección argentina arrastra en los mundiales una racha negativa que tiene que ver con la ausencia de Diego Maradona y una cuenta pendiente que Lionel Messi buscará saldar en el Mundial 2026.
Sin Diego el elenco nacional nunca le ganó a selecciones que han sido campeonas del mundo e incluso ni antes de su debut, ni después de su retiro, pudo lograrlo.
Con Maradona en el Mundial de México 1986 Argentina venció 1 a 0 a Uruguay en los octavos de final, 2 a 1 a Inglaterra en cuartos de final y 3 a 2 a la entonces Alemania Federal, mientras que en Italia 1990 fue triunfo sobre Brasil por 1 a 0.
A decir verdad, hubo dos triunfos de la Selección ante campeones del mundo, sin Maradona, pero ambos fueron por penales: ante Inglaterra en 1998 y la final de Qatar 2022 frente a Francia.
La maldición que pesa sobre el conjunto nacional se mantiene vigente hasta la actualidad, por lo que buscará quebrarla en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.
Antes de Maradona
Suecia 1958
Inglaterra 1966
Alemania 1974
Argentina 1978
Después de Maradona
Francia 1998
Corea-Japón 2002
Alemania 2006
Sudáfrica 2010 (Maradona era DT)
Brasil 2014
Rusia 2018
Qatar 2022