Rumbo al Mundial 2026

La maldición de Maradona: la cuenta pendiente de la Selección argentina que Messi buscará saldar en 2026

La Selección argentina arrastra en los mundiales una racha negativa que tiene que ver con la ausencia de Diego Maradona y una cuenta pendiente que Lionel Messi buscará saldar en el Mundial 2026.

Por UNO
Sin Diego el elenco nacional nunca le ganó a selecciones que han sido campeonas del mundo e incluso ni antes de su debut, ni después de su retiro, pudo lograrlo.

Con Maradona en el Mundial de México 1986 Argentina venció 1 a 0 a Uruguay en los octavos de final, 2 a 1 a Inglaterra en cuartos de final y 3 a 2 a la entonces Alemania Federal, mientras que en Italia 1990 fue triunfo sobre Brasil por 1 a 0.

A decir verdad, hubo dos triunfos de la Selección ante campeones del mundo, sin Maradona, pero ambos fueron por penales: ante Inglaterra en 1998 y la final de Qatar 2022 frente a Francia.

La maldición que pesa sobre el conjunto nacional se mantiene vigente hasta la actualidad, por lo que buscará quebrarla en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Argentina contra campeones del mundo, en mundiales, sin Maradona

Antes de Maradona

Suecia 1958

  • vs. Alemania Federal 1-3 (fase inicial)

Inglaterra 1966

  • vs, Alemania Federal 0-0 (fase inicial)
  • vs. Inglaterra 0-1 (cuartos de final)

Alemania 1974

  • vs, Italia 1-1 (fase inicial)
  • vs. Brasil 1-2 (segunda fase)

Argentina 1978

  • vs. Italia 0-1 (fase inicial)
  • vs. Brasil 0-0 (segunda fase)

Después de Maradona

Francia 1998

  • vs, Inglaterra 2-2 (4-3 por penales) (octavos de final)

Corea-Japón 2002

  • vs, Inglaterra 0-1 (fase inicial)

Alemania 2006

  • vs. Alemania 1-1 (2-4 por penales) (cuartos de final)

Sudáfrica 2010 (Maradona era DT)

  • vs. Alemania 0-4 (cuartos de final)

Brasil 2014

  • vs. Alemania 0-1 (final)

Rusia 2018

  • vs. Francia 3-4 (octavos de final)

Qatar 2022

  • vs. Francia 3-3 (4-2 por penales) (final)

