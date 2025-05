“Estábamos en el mejor lugar y no nos fue bien. Era difícil hacer un cambio drástico porque esa camada de futbolistas se merecía una revancha después de la final perdida en Brasil 2014. El cambio, por un tema de edad, se iba a hacer después, como finalmente ocurrió”, sumó quien fuera uno de los laderos de Jorge Sampaoli en la Selección argentina.

Diez, entrenador del Argentinos Juniors que logró quitarle a Boca el primer puesto de la Zona A de la Liga Profesional, aseguró que esa experiencia le sirvió para su carrera: "Me enseñó que el tiempo ayuda a forjar la conexión entre un plantel y un cuerpo técnico. La vivencia me ayudó, aunque estaba de segundo colaborador y entrenador de la Sub 20. Todo te deja aprendizajes".

Para culminar el hombre de 48 años, quien también fue ayudante de Sebastián Beccacece en Independiente y Racing, sentenció: “Me gusta aprender de todo, por eso demore bastante tiempo para convertirme en entrenador. Primero fui analista, luego ayudante. Después, esto es fútbol y te puede ir bien o mal, son los jugadores los que te van llevando”.