Jorge Sampaoli rompió el silencio tras el fracaso de la Selección argentina en Rusia 2018

Sampaoli, que dirigió a la Selección argentina entre 2017 y 2018 y terminó con un saldo de 7 victorias, 4 empates y 4 derrotas, estuvo en el ojo de la tormenta por la floja actuación en el Mundial de Rusia 2018, donde sus dirigidos cayeron en los octavos de final ante Francia.

biglia-lucas-sampaoli Jorge Sampaoli se refirió a su etapa en la Selección argentina que terminó en Rusia 2018.

“Yo me hago cargo de lo mío. En toda mi carrera, siempre supe que no me podía hacer cargo de las alegrías y de las tristezas del público. Ni cuando ganamos ni cuando perdemos. Si no, me estaría comiendo la película que el sistema te propone”, reflexionó en diálogo con Marca.