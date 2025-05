Robert Prevost: esto piensa el papa León XIV de la comunidad LGBT

En la elección del nuevo papa participaron cardenales de más de 70 países, por lo que es considerado el cónclave más internacional de la historia. Se realizó un megaoperativo en el Vaticano para evitar cualquier tipo de filtración, al punto de cortarse las señales inalámbricas dentro del edificio.

La decisión del nuevo papa fue tomada por los cardenales luego de 5 votaciones a lo largo de un día y medio.

Robert Prevost, fue presentado al mundo bajo el nombre de papa León XIV, y se trata del cardinal proveniente de Chicago, Estados Unidos. Su postura ideológica considerada alineada a las de Bergoglio. Dominique Mamberti fue el encargado de nombrar al nuevo Papa.

Robert Prevost papa Leon XIv 2.jpg

En la previa a la elección del nuevo papa, este cardenal era considerado como uno de los principales candidatos a ocupar el sitio más importante de la Iglesia católica.

Robert Prevost, papa León XIV y su mirada sobre la comunidad LGBT

Robert Prevost era parte de la lista de los cardenales de los que más se habló en la previa al cónclave en el que se eligió al nuevo papa, principalmente por algunas de sus ideologías, que generó controversia entre los fieles a la iglesia católica, otras religiones y no creyentes.

Uno de los puntos en los que más se hizo hincapié sobre los pensamientos de este cardenal, que desde ahora ocupará el lugar de nuevo Papa bajo el nombre de León XIV, fue su mirada sobre la comunidad LGBT.

comunidad lgbt nuevo papa.jpg

Respecto a su opinión sobre la comunidad LGBT, lo único que se conoce al respecto es que Prevost declaró en el 2012 en The New York Times que la cultura pop creó “simpatía por las creencias y prácticas que están en desacuerdo con el Evangelio”, por lo que se mostró decepcionado incluso con los medios, en particular, el “estilo de vida homosexual” y las “familias alternativas compuestas por parejas del mismo sexo y sus hijos adoptivos”.

De igual manera, el nuevo papa se ha mostrado, en los últimos años, alineado a las ideologías de Francisco, por lo que resta saber si cambió su mirada sobre la comunidad LGBT y continuará con la misma postura del Pontífice recientemente fallecido.

Robert Prevost y una polémica durante su paso por Perú

Durante su gestión en Perú, Prevost fue acusado de encubrir algunos casos de abusos dentro de su diócesis. Si bien no hay cargos formales, las denuncias mediáticas han manchado su imagen, especialmente entre los sectores que reclaman mayor transparencia en la Iglesia.